마이크 잡자마자 ‘뚝’…오스카 ‘케데헌’ 수상 소감 중단 논란
애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)가 아카데미(오스카) 시상식에서 2관왕에 올랐지만, 수상 소감 도중 진행이 중단되며 광고 영상으로 넘어가면서 논란이 일고 있다.
15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 돌비 극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 ‘케데헌’의 오리지널 사운드트랙(OST) ‘골든(Golden)’이 주제가상을 받았다.
시상식에 오른 가수이자 공동 작사·작곡가인 이재(EJAE)는 “이 곡은 성공이 아니라 회복에 관한 이야기”라며 눈물을 보이며 소감을 전했다.
이어 더블랙레이블 소속 이유한 작곡가가 마이크를 이어받는 순간, 시상식 종료를 알리는 음악이 흘러나왔다.
이유한이 준비해온 종이를 꺼내 소감을 읽으려 하고, 공동 작사가 마크 소넨블릭이 추가 발언 시간을 요청하는 몸짓을 취했지만, 곧 무대 조명이 꺼지며 화면은 광고 영상으로 전환됐다.
이날 무대에는 곽중규·남희동·서정훈 등 더블랙레이블 소속 작곡가들도 함께 올랐지만 별도의 발언 기회는 주어지지 않았다.
미국 CNN은 “아카데미 시상식에서 역사적인 순간 직후 K-팝 팬들을 분노하게 할 장면이 연출됐다”며 “더 큰 의미가 될 수 있었던 순간이었지만 충분한 시간이 주어지지 않아 팬들이 SNS에서 강하게 반발할 가능성이 있다”고 전했다.
미 연예매체 데드라인 역시 “‘케데헌’ 작곡팀이 제98회 오스카 무대에서 ‘혼문’(극 중 악령을 막는 방패)을 완성하려는 순간 예상치 못한 방해가 있었다”며 어색한 장면이었다고 평가했다.
수상자들은 시상식에서 내려와 못다 한 소감을 밝혔다. 이재는 “레이 아미와 오드리 누나에게 감사 인사를 전하고 싶었지만 시간이 끊겨 하지 못했다”며 “두 사람은 노래를 부를 때 정말 놀라운 에너지를 보여주는 아티스트”라고 말했다.
소넨블릭은 ‘골든’의 가사를 언급하며 “가사에 ‘나는 위로 올라가고 있어’가 아니라 ‘우리는 함께 올라가고 있다’고 쓴 이유가 있다”며 “그 정신이 우리가 오늘 이 자리에 설 수 있었던 이유 중 하나”라고 설명했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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