“한국에 바친다”… ‘케데헌’ 2관왕, 마침내 오스카를 품다
“어둠을 밝히려 우리 노래 부르리라. 굳건한 이 소리로 이 세상을 고치리라.”
미국 영화계 최고 권위의 아카데미(오스카) 시상식에서 판소리가 울려 퍼졌다. 한복 차림의 명창이 한국어 가사를 목청껏 불렀다. 북을 둘러맨 사물놀이 악사, 갓을 쓰거나 장삼을 걸친 무용수 등 24명이 민속무용으로 무대를 채웠다. 전 세계를 들썩이게 한 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 신드롬을 재확인한 완벽한 순간이었다.
‘케데헌’은 15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 할리우드 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 장편 애니메이션상과 주제가상을 받으며 2관왕의 영예를 안았다. 앞서 골든글로브 애니메이션상과 주제가상을 받고, K팝 최초로 그래미 ‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어’(시각매체용 최우수 노래) 부문을 수상한 데 이어 아카데미까지 석권한 것이다.
디즈니의 ‘주토피아 2’, 픽사 스튜디오의 ‘엘리오’ 등 쟁쟁한 후보를 제치고 장편 애니메이션상 트로피를 거머쥔 매기 강 감독은 “(동양인인) 나와 닮은 이들이 주인공인 영화가 나오기까지 너무 오랜 시간이 걸려 미안하다. 다음 세대는 기다리지 않아도 될 것이다. 이 상을 한국과 전 세계 한국인들에게 바친다”고 울먹이며 말했다.
주제가상을 차지한 OST ‘골든’의 축하 무대는 한국 문화의 전통과 현대를 한데 아울렀다. 판소리로 꾸며진 ‘케데헌’의 또 다른 OST ‘헌터스 만트라’ 무대로 포문을 열고, 이어 주인공 걸그룹 헌트릭스의 보컬을 맡은 가수 이재, 오드리 누나, 레이 아미가 등장해 ‘골든’을 열창했다. 리어나도 디캐프리오, 엠마 스톤 등 할리우드 배우들은 객석에서 응원봉을 흔들며 호응했다.
주제가상 수상 후 무대에 오른 이재는 “어릴 때 사람들은 내가 K팝을 좋아한다고 놀리곤 했다. 그런데 지금은 전 세계 사람들이 우리 노래를 한국어 가사 그대로 따라 부른다. 정말 자랑스럽다. 이 상은 성공이 아니라 회복력에 관한 것”이라고 말했다.
K팝과 한국 전통문화를 소재로 한 ‘케데헌’은 진정한 자아를 찾아가는 작품의 메시지와 매력적인 비주얼, 중독성 있는 노래 등으로 전 세계 시청자를 매료시켰다. 글로벌 열풍 속에 누적 시청수 5억회를 넘어서며 기존 1위였던 시리즈 ‘오징어 게임’을 제치고 역대 넷플릭스 최고 흥행 기록을 세웠다. AP통신은 “이번 수상으로 한국 대중문화의 세계적 영향력을 보여줬다”고 평가했다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
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