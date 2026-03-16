[미래 시나리오] 30대 김개발씨의 ‘코딩 인플루언서’ 전직기

[2036년 당신의 직업은 안전합니까]

현직 개발자 10명의 인터뷰를 바탕으로 2036년 양극화된 개발자의 모습을 상상해 그린 생성형 AI 이미지

이 기사는 국내외 현직 개발자 10명을 인터뷰한 내용을 바탕으로 지금으로부터 10년 뒤인 2036년 개발자의 모습을 소설로 재구성한 내용을 담고 있습니다. 실제 인터뷰한 내용은 별도의 기사를 통해 확인할 수 있습니다.

나강남은 코드 한 줄 직접 작성하지 않았다. 대신 클로드 10.0에 이렇게 주문했다. “강남 3구 최근 10년간 거래 패턴에서 전세가율 60% 붕괴·회복 구간 비교해줘. 학군 변수 가중치 1.3 적용.” 정확히 1분 뒤 대시보드에는 그래프와 해석 문장 초안이 완성됐다. 그는 즉시 엑스에 예고성 게시글을 올렸다. “50억원으로 강남 입성할 수 있는 마지막 기회입니다. 앞으로 10년 뒤 후회 안 할 자신 있나요?”

‘나강남’과 같은 부류는 많았다. 정치권 킹메이커라 불리는 ‘나여의도’는 소셜 미디어 키워드 분석을 실시간 단위로 예측하며 여론조사 기관들을 차례로 파산시켰다. 서초동 고인물 ‘나판사’는 역대 판례 50만건과 실시간 커뮤니티 분노지수를 결합해 ‘형량 감경 로직’을 판매했다. 신종 직업 ‘코딩 인플루언서’로 분류되는 이들은 코딩 실력이 아닌 도파민성 질문과 프롬프트로 세상을 움직이는 자들이었다.

김개발은 비집고 나오는 자존심을 억누르며 신논현 인근 나강남의 오피스 초인종을 눌렀다.

용수철처럼 튀어나오며 김개발을 반갑게 맞았다.

“아니, 이게 누구야. 김개발…. 야, 너 한국은행에서 보안 일하다 잘렸다며?” 나강남은 낄낄거리며 문을 열어주었다.