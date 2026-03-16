전국 최초 복합문화예술 공간 ‘인천뮤지엄파크’ 착공

인천뮤지엄파크 조감도. 인천시 제공

전국 특·광역시 가운데 유일하게 시립미술관이 없는 도시인 인천은 시민들의 문화 향유 기회가 제한되고 지역 예술인들이 활동할 기반이 부족하다는 지적이 꾸준히 이어져 왔다.

인천뮤지엄파크는 미추홀구 학익동 587-53번지 일대에 연면적 3만8889㎡ 규모로 조성된다. 총사업비는 약 2416억원이다. 지하 1층∼지상 2층 규모로 건립된다.