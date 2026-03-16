한국은행, 제주 경제 보고서에 산업 구조 반영
16일 제주도 등 3자 업무협약
디지털화폐 도입·실증 연구도
앞으로 한국은행이 발간하는 제주 경제 보고서가 지역 경제의 실제 상황을 더 충실히 담아낼 전망이다. 이에 따라 정책 정밀도도 높아질 것으로 기대된다.
제주도는 16일 메종글래드 제주에서 한국은행, 제주연구원과 함께 ‘제주 지역경제 분석과 한국은행 디지털화폐·예금토큰 분야 협력’을 위한 업무 협약을 체결했다. 협약식에는 오영훈 제주도지사, 이창용 한국은행 총재, 유영봉 제주연구원장이 참석했다.
이번 협약은 제주지역 산업연관표 공동 연구, 한국은행 디지털화폐·예금토큰 활용 연구 및 실증사업, 정책포럼 개최 등 협력 기반을 마련하기 위해 추진됐다.
현재 한국은행 지역 보고서는 성장률, 고용, 물가 등 거시경제지표를 중심으로 작성된다.
이런 자료만으로는 관광업이나 농수산업과 같은 주요 산업이 다른 산업에 어떤 영향을 주는지 알기 어렵다. 때문에 산업 간 연결 관계를 수치로 보여주는 산업연관표가 필요하다는 지적이 제기돼 왔다.
제주도는 한국은행, 제주연구원과 함께 산업연관표를 공동 연구해 제주 경제의 구조적 특징과 타 지역과의 상호 의존 관계를 정량적으로 파악하고, 이를 맞춤형 정책 수립의 기초자료로 활용할 계획이다. 관광과 1차산업 의존도가 높은 제주경제의 특수성을 데이터로 입증해 정책 설계의 정밀도를 높이겠다는 것이다.
아울러 제주도는 디지털화폐와 예금토큰을 공공 바우처에 활용하는 연구와 실증사업도 추진한다.
국비 보조사업이나 지역화폐로 제공하는 정책수당을 디지털 지갑으로 지급해 예산을 투명하게 관리하는 방식이다. 올해 연구와 준비 작업을 거쳐 내년 실증사업을 목표로 하고 있다.
오영훈 제주도지사는 “제주경제의 구조와 산업 간 연관관계를 정밀하게 분석하는 것은 맞춤형 경제정책 설계에 매우 중요한 기반”이라며 “디지털 금융 기술을 공공정책과 연계하는 새로운 가능성도 모색하겠다”고 말했다.
이창용 한국은행 총재는 “제주는 독특한 산업 구조를 가진 지역으로, 실측조사 기반 산업연관표 구축을 통해 경제 흐름을 더 정확히 파악할 수 있을 것”이라며 “디지털화폐와 예금토큰을 활용한 정책수당·바우처 지급 등 미래 금융 협력도 함께 모색하겠다”고 했다.
한편 디지털 화폐는 지폐·동전 같은 실물 대신 전자적 형태로만 존재하는 화폐를 말한다. 중앙은행이 발행하는 법정화폐의 디지털 버전(CBDC)부터 비트코인 같은 암호화폐, 게임머니·포인트 같은 가상화폐까지 다양한 유형이 있다.
예금토큰은 은행 예금을 블록체인 기술로 디지털 토큰화한 금융자산이다. 실제 예금과 동일한 가치를 가지면서도 블록체인 상에서 실시간 결제와 송금이 가능한 새로운 수단이다. 은행이 직접 발행·관리하기 때문에 안정성과 신뢰성이 높다. 정부·지자체가 정책수당이나 보조금을 예금토큰으로 지급하면 목적외 사용을 차단하고 예산 집행의 투명성을 높일 수 있다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사