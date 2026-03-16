인천시, 용현학익지구에 ‘인천예술인회관’ 건립 추진
인천시는 16일 지역 예술인단체와 현장 설명회를 갖고 용현학익지구에서 지역 예술인들의 오랜 숙원인 ‘인천예술인회관’ 건립사업을 추진한다고 밝혔다.
시는 인천예술인회관 건립을 통해 지역 예술인의 창작 기반을 강화하고 시민들의 문화 향유 기회를 확대할 계획이다.
현재 인천예총이 사용하고 있는 수봉문화회관은 1982년 건립된 시설이다. 최근 노후화와 공간 부족 문제가 지속적으로 제기돼 왔다. 특히 시설 규모가 협소해 인천예총 외 다른 예술단체 입주가 어려워 예술계에서는 오래 전부터 새로운 예술인 전용 공간 조성을 요구해 왔다.
시는 요구를 반영해 2022년 인천예술인회관 건립 기본계획을 수립하고 건립 부지 검토를 진행해 왔다. 2023년 연구용역에서는 용현 학익지구가 건립 대상지로 제시됐으나 인근 사업부지에서 토양오염이 확인돼 지난해까지 대체부지 검토가 이어지는 등 사업 추진이 지연되기도 했다.
시는 이후 추가 검토를 거쳐 용현학익지구를 최종 건립 부지로 확정하고 이날 지역 예술인들에게 건립 계획을 공식 설명했다.
인천예술인회관은 총사업비 747억원(부지비 159억원·건축비 등 588억원)이 투입되며 부지 7619㎡에 지하 2층∼지상 5층, 연면적 약 1만500㎡ 규모로 건립될 예정이다. 시설에는 공연장, 전시실, 연습실, 작업공방, 사무공간, 커뮤니티 공간 등이 들어선다. 예술인 창작 활동을 지원하는 동시에 시민들도 함께 이용할 수 있는 복합 문화예술 공간으로 조성될 예정이다.
시는 이날 인천예술인회관 이전 건립 현장 설명회와 예술인단체 간담회를 잇따라 개최해 사업 추진 상황을 공유하고 예술계 의견을 수렴했다.
현장 설명회는 미추홀구 수산기술지원센터에서 열렸다. 인천예총과 인천민예총, 인천문화재단 등 지역 예술단체 관계자들이 참석해 사업 추진 현황을 듣고 건립 예정 부지를 함께 둘러봤다.
이어 진행된 간담회에서는 예술인 단체장들과 지역 문화예술 발전과 예술인 활동을 위한 정책 추진 방안에 대한 의견을 나누는 소통의 자리가 마련됐다.
인천예술인회관 건립사업은 올해 타당성 조사 및 기본구상 용역을 시작으로 내년 행정안전부 타당성 조사, 2028년 지방재정 중앙투자 심사를 거쳐 추진된다. 이후 2030년부터 2031년 상반기까지 현상설계 및 건축허가를 마치고 2031년 하반기 공사에 착수해 2034년 준공을 목표로 한다.
유정복 인천시장은 “인천예술인회관 건립은 지역 예술인들의 창작 기반을 강화하고 시민들의 문화 향유 기회를 확대하는 중요한 사업”이라며 “예술인과 시민이 함께 어우러지는 문화예술 거점 공간이 될 수 있도록 사업 추진에 최선을 다하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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