국힘 “공소취소 거래, 현안질의해야” 민주 “얼토당토않다”…법사위 30분만 피행

코로나19 대응 관련 국민의힘 현안질의 요구에 법사위 전체회의 개의

野 “법사위에서 공소취소 거래 현안질의해야” 발언에 與 “법사위 한가한 곳 아냐”

국회 법제사법위원회가 16일 추미애 법사위원장, 여당 간사인 김용민 의원을 제외한 범여권 의원들의 불참 속에 전체회의를 진행하고 있다. 국회TV 캡쳐

국회 법제사법위원회가 야당인 국민의힘 측 요구로 전체회의를 열었지만 30분만에 파행했다.



나경원 국민의힘 의원은 16일 법사위 전체회의서 코로나19백신 대응 관련 감사원 대상 현안질의를 요구했다. 이어 곽규택 국민의힘 의원이 “이재명 대통령의 공소 취소와 검찰의 보안수사권을 가지고 고위직에서 거래를 시도했고, 연락한 사람이 법무부장관일 가능성이 가장 높다”며 “그렇게 중요한 문제에 대해서 당장 현안질의를 해야 될 문제”라고 주장했다.



이에 더불어민주당 소속 추미애 법사위원장은 “공소취소 거래는 사실무근이며 왜곡을 유도하는 정치공세”라며 “공소취소 거래 같은 얼토당토않은 그런 거짓말이나 왜곡 프레임에 대해 긴급 현안질의를 할 만큼 법사위는 한가하지 않다”고 반박했다. 이어 “코로나 백신 문제를 언급하시려고 하면 보건복지위에서 현안질의한 것을 참고하라”고 답했다.



송석준 국민의힘 의원은 “나경원 간사를 통해 코로나19 대응 참사 관련 감사원 감사 결과에 대한 현안질의로 안건을 요청한 건데 어떻게 ‘안건 미정’으로 회의를 하는 척만 하냐”고 비판했다. 이에 민주당 법사위 간사인 김용민 의원은 “예의를 지켜가며 발언하라”며 “간사 간 협의에 이르지 못했다. 나경원 의원이 외부 일정이 있어서 일정 자체가 안맞았기 때문”이라고 맞받았다.



이날 법사위는 추 위원장과 김 의원을 제외한 범여권 의원들의 불참 속에 전체회의를 개의했다. 여야간 안건 내용조차 명확히 정하지 못하자 추 위원장은 30분만에 정회를 선포했다.



한웅희 기자 han@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회부 한웅희 기자 han@kmib.co.kr 658 응원 하기 충실히 듣고 올바르게 쓰겠습니다. 국회 법제사법위원회가 야당인 국민의힘 측 요구로 전체회의를 열었지만 30분만에 파행했다.나경원 국민의힘 의원은 16일 법사위 전체회의서 코로나19백신 대응 관련 감사원 대상 현안질의를 요구했다. 이어 곽규택 국민의힘 의원이 “이재명 대통령의 공소 취소와 검찰의 보안수사권을 가지고 고위직에서 거래를 시도했고, 연락한 사람이 법무부장관일 가능성이 가장 높다”며 “그렇게 중요한 문제에 대해서 당장 현안질의를 해야 될 문제”라고 주장했다.이에 더불어민주당 소속 추미애 법사위원장은 “공소취소 거래는 사실무근이며 왜곡을 유도하는 정치공세”라며 “공소취소 거래 같은 얼토당토않은 그런 거짓말이나 왜곡 프레임에 대해 긴급 현안질의를 할 만큼 법사위는 한가하지 않다”고 반박했다. 이어 “코로나 백신 문제를 언급하시려고 하면 보건복지위에서 현안질의한 것을 참고하라”고 답했다.송석준 국민의힘 의원은 “나경원 간사를 통해 코로나19 대응 참사 관련 감사원 감사 결과에 대한 현안질의로 안건을 요청한 건데 어떻게 ‘안건 미정’으로 회의를 하는 척만 하냐”고 비판했다. 이에 민주당 법사위 간사인 김용민 의원은 “예의를 지켜가며 발언하라”며 “간사 간 협의에 이르지 못했다. 나경원 의원이 외부 일정이 있어서 일정 자체가 안맞았기 때문”이라고 맞받았다.이날 법사위는 추 위원장과 김 의원을 제외한 범여권 의원들의 불참 속에 전체회의를 개의했다. 여야간 안건 내용조차 명확히 정하지 못하자 추 위원장은 30분만에 정회를 선포했다.한웅희 기자 han@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지