경주시, 문무대왕 해양역사관 준공…4월부터 운영
경북 경주에 삼국통일 위업을 이룬 신라 문무대왕의 호국정신과 해양정신을 기리는 ‘해양역사관’이 들어섰다.
경주시는 16일 감포읍 대본리 옛 대본초등학교 부지에서 문무대왕 해양역사관 준공식을 개최했다고 밝혔다. 역사관은 다음 달 초에 개관하고 본격 운영에 들어갈 예정이다.
이날 행사에는 주낙영 경주시장과 김석기 국회의원을 비롯해 도·시의원, 유관기관 관계자, 지역 주민 등 300여 명이 참석했다. 행사는 신라고취대와 경주시립합창단의 식전공연을 시작으로 개회식, 기념사, 축사, 준공 퍼포먼스, 기념촬영, 전시관 관람 순으로 진행됐다.
문무대왕 해양역사관은 문무대왕릉 일대의 해양 역사문화 유적을 체계적으로 소개하기 위해 추진한 문무대왕릉 성역화 사업의 핵심 거점시설이다. 2015년 사업 착수 이후 약 10년의 준비와 추진 과정을 거쳐 완공됐으며, 총사업비 153억원이 투입됐다.
폐교된 대본초등학교 부지를 활용해 조성된 해양역사관은 부지 9089㎡, 연면적 약 1700㎡, 지상 2층 규모다. 신라 해양문화유산을 보존·전시하고 시민과 관광객이 체험할 수 있는 복합문화공간으로 운영된다.
1층에는 기획전시실, 다목적실, 카페테리아, 기념품점이 2층에는 문무대왕 역사 전시실과 신라 해양 실크로드 전시실 등 체험형 전시 콘텐츠가 마련됐다. 역사관 광장에는 삼국통일의 의미를 새긴 높이 6.76m 규모의 유조비가 세워져 관람객들의 시선을 끈다.
시는 지난해 ‘경주시 문무대왕 해양역사관 설치 및 운영 조례’를 제정하고 체계적인 운영 기반을 마련했다. 이번 역사관 준공을 계기로 문무대왕릉과 감은사지, 이견대 등 인근 동해안 역사 유적을 연계한 해양문화 관광 기반을 강화해 지역 관광 활성화를 도모한다는 방침이다.
김석기 국회의원은 “문무대왕 해양역사관은 문무대왕의 위대한 호국정신과 해양 개척 정신을 되새기는 뜻깊은 계기가 될 것”이라며 “경주 동해안의 역사문화 자원을 널리 알리고 지역 관광 활성화에도 큰 역할을 할 것으로 기대한다”고 말했다. 주낙영 경주시장은 “문무대왕 해양역사관이 동해안 해양문화 관광거점으로 자리매김할 수 있도록 운영에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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