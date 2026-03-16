국내 최대 해상풍력 2.4GW…전북 집적화단지 확대
전북 서남권 해상풍력 1GW 추가 지정
14조원 규모 국내 최대 해상풍력 사업
전북 서남권 해상풍력 발전사업이 1GW 규모를 추가로 재생에너지 집적화단지에 편입하면서 전체 2.4GW 사업이 하나의 집적화단지 체계로 추진된다.
전북특별자치도는 고창~부안 해역에서 추진 중인 ‘서남권 해상풍력 확산단지2 사업’이 기후에너지환경부 재생에너지정책심의회 심의·의결을 거쳐 재생에너지 집적화단지로 추가 지정됐다고 16일 밝혔다.
이번 지정으로 시범단지 0.4GW, 확산단지1 1GW에 이어 확산단지2 1GW가 새로 편입됐다. 이에 따라 서남권 해상풍력 사업 전체 물량인 2.4GW가 집적화단지 체계 안에서 추진되게 됐다.
서남권 해상풍력 사업은 전북 고창~부안 해역에 총 14조원을 투입해 2.4GW 규모로 조성하는 국내 최대 해상풍력 프로젝트다. 발전 용량은 원전 2기 이상에 해당하는 수준이다.
이 사업은 2011년 정부의 해상풍력 종합추진계획 발표 이후 실증단지 조성을 시작으로 시범·확산 단계로 이어져 왔다. 이번 추가 지정으로 사업 전반의 제도적 기반도 한층 강화됐다는 평가가 나온다.
재생에너지 집적화단지는 지방자치단체가 발전사업 입지를 발굴하고, 주민·어업인·지자체 등이 참여하는 민관협의회를 통해 수용성을 확보한 뒤 추진하는 재생에너지 발전 구역이다.
집적화단지로 지정되면 재생에너지 공급인증서(REC) 추가 가중치 0.1 확보, 전력계통 선투자, 사업시행자 공모 추진 등 제도적 지원을 받을 수 있다.
다만 이번 지정은 국방부 협의를 전제로 한 조건부 승인이다. 전북을 포함한 집적화단지 지정 해역 전체가 국방부 협의를 완료해야 최종 사업 추진이 가능하다.
전북도는 앞으로 사업시행자 선정과 후속 절차를 진행하고, 2030년 상업 운전을 목표로 사업 추진에 속도를 낼 계획이다.
양선화 전북도 미래첨단산업국장은 “이번 집적화단지 추가 지정으로 서남권 해상풍력 사업의 추진 기반이 한층 강화됐다”며 “주민·어업인 등 지역사회와 소통하면서 수용성을 높이고, 국방부 협의와 사업시행자 선정 등 후속 절차를 차질 없이 추진하겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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