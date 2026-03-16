박형준 “망나니 칼춤식 공천”…국힘 공관위 직격

국힘 공관위 공천 논의에 공개 비판

“기준 없는 현역 컷오프 혁신 아니다”

부산시장 공천 놓고 당내 갈등 확산

박형준 부산시장(왼쪽)과 국민의힘 주진우 의원이 11일 서울 영등포구 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 광역단체장 후보 면접에 참석해 시작을 기다리고 있다. 연합뉴스

박형준 부산시장이 국민의힘 공천관리위원회의 부산시장 공천 논의와 관련해 “망나니 칼춤식 공천”이라며 공개 비판에 나섰다.



박 시장은 16일 시청에서 열린 브리핑에서 “근거도 기준도 없이 광역단체장을 컷오프하는 것을 혁신 공천이라고 포장하는 것은 도저히 이해하기 어렵다”며 “지방선거는 국회의원 선거와 다르다. 막나리 칼춤 추듯 마구잡이 혁신 공천을 하면 이번 선거에서 이길 수 없다”고 말했다.



그는 “공천은 쇼가 아니라 이기는 선거를 만들기 위한 과정”이라며 “항상 공정성이라는 기준을 가지고 누구에게도 납득 가능한 방식으로 해야 한다”고 강조했다. 이어 “공정성의 기준 없이 사람을 잘라내면 반발과 분열이 생길 수밖에 없고 결국 당에 도움이 되지 않는다”고 주장했다.



박 시장은 브리핑에 앞서 자신의 사회관계망서비스(SNS)에도 글을 올려 공천 방식에 강하게 문제를 제기했다. 그는 “공천은 이기는 공천이어야 한다”며 “아무 기준 없이 현역 단체장을 컷오프하고 단수 공천을 하는 것은 이기는 공천도 아니고 혁신 공천은 더더욱 아니다”고 밝혔다.



이어 “혁신 공천이라는 이름으로 당을 망하게 하는 행위이자 망나니 칼춤 그 이상도 이하도 아니다”며 “부산을 포기하고 민주당 후보에게 승리를 헌납하는 행위”라고 비판했다. 또 “부산시민의 의사를 자의적으로 왜곡하는 어떤 공천 시도도 중지되어야 한다”며 “공관위 결정을 부산시민과 함께 지켜보겠다”고 했다.



박 시장은 공천 갈등과 관련해 향후 대응에 대해서는 “우선 공관위와 당의 결정을 지켜본 뒤 그 결과에 따라 다음 입장을 밝히겠다”고 말했다.



이번 발언은 국민의힘 공천관리위원회 내부에서 부산시장 공천 방식을 두고 논란이 불거진 상황에서 나온 것이다. 국민의힘 일부 공관위원들은 이날 회의에서 박 시장을 컷오프하고 주진우 의원을 단수 공천하는 방안을 검토해야 한다는 취지의 주장을 한 것으로 전해졌다.



이에 부산을 지역구로 둔 곽규택 의원과 서지영 의원, 정희용 사무총장은 회의 과정에서 강하게 반발하며 자리를 떠난 것으로 알려졌다.



한편 박 시장과 주 의원은 지난 8일 국민의힘 중앙당 공천관리위원회에 부산시장 후보 공천을 신청했다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 889 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 박형준 부산시장이 국민의힘 공천관리위원회의 부산시장 공천 논의와 관련해 “망나니 칼춤식 공천”이라며 공개 비판에 나섰다.박 시장은 16일 시청에서 열린 브리핑에서 “근거도 기준도 없이 광역단체장을 컷오프하는 것을 혁신 공천이라고 포장하는 것은 도저히 이해하기 어렵다”며 “지방선거는 국회의원 선거와 다르다. 막나리 칼춤 추듯 마구잡이 혁신 공천을 하면 이번 선거에서 이길 수 없다”고 말했다.그는 “공천은 쇼가 아니라 이기는 선거를 만들기 위한 과정”이라며 “항상 공정성이라는 기준을 가지고 누구에게도 납득 가능한 방식으로 해야 한다”고 강조했다. 이어 “공정성의 기준 없이 사람을 잘라내면 반발과 분열이 생길 수밖에 없고 결국 당에 도움이 되지 않는다”고 주장했다.박 시장은 브리핑에 앞서 자신의 사회관계망서비스(SNS)에도 글을 올려 공천 방식에 강하게 문제를 제기했다. 그는 “공천은 이기는 공천이어야 한다”며 “아무 기준 없이 현역 단체장을 컷오프하고 단수 공천을 하는 것은 이기는 공천도 아니고 혁신 공천은 더더욱 아니다”고 밝혔다.이어 “혁신 공천이라는 이름으로 당을 망하게 하는 행위이자 망나니 칼춤 그 이상도 이하도 아니다”며 “부산을 포기하고 민주당 후보에게 승리를 헌납하는 행위”라고 비판했다. 또 “부산시민의 의사를 자의적으로 왜곡하는 어떤 공천 시도도 중지되어야 한다”며 “공관위 결정을 부산시민과 함께 지켜보겠다”고 했다.박 시장은 공천 갈등과 관련해 향후 대응에 대해서는 “우선 공관위와 당의 결정을 지켜본 뒤 그 결과에 따라 다음 입장을 밝히겠다”고 말했다.이번 발언은 국민의힘 공천관리위원회 내부에서 부산시장 공천 방식을 두고 논란이 불거진 상황에서 나온 것이다. 국민의힘 일부 공관위원들은 이날 회의에서 박 시장을 컷오프하고 주진우 의원을 단수 공천하는 방안을 검토해야 한다는 취지의 주장을 한 것으로 전해졌다.이에 부산을 지역구로 둔 곽규택 의원과 서지영 의원, 정희용 사무총장은 회의 과정에서 강하게 반발하며 자리를 떠난 것으로 알려졌다.한편 박 시장과 주 의원은 지난 8일 국민의힘 중앙당 공천관리위원회에 부산시장 후보 공천을 신청했다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지