토스뱅크 “‘반값 엔화’ 환전 고객에게 현금 1만원 보상”
토스뱅크는 최근 발생한 엔화 환전 오류 사태에 대한 보상 조치 차원에서 해당 시간대에 환전한 고객 전원에게 현금 1만원을 지급한다고 16일 밝혔다.
토스뱅크는 이날 고객 공지를 통해 “환율 오류로 비정상적인 거래가 발생하고 이후 정정 거래가 이뤄지는 과정에서 고객에게 혼란과 불편을 드린 점을 사과드린다”고 했다. 보상 조치에 따라 토스뱅크는 환전 오류가 발생한 지난 10일 오후 7시29분부터 7시36분 사이 엔화 환전 거래를 체결한 모든 고객에게 토스뱅크 통장으로 현금 1만원을 지급할 계획이다. 통장 수령이 어려운 경우엔 개별 안내를 통해 같은 금액의 상품권을 제공하겠다고 했다.
앞서 지난 10일 토스뱅크 애플리케이션에서 오후 7시29분부터 약 7분간 엔화 환전 시 100엔당 472원대 환율이 적용됐다. 당시 정상 환율은 100엔당 934원대였다. 토스뱅크는 사고 다음 날 해당 거래를 취소시켜 ‘반값 엔화’를 회수했다.
토스뱅크는 환전 오류가 발생한 경위에 대해 “복수의 외부 기관으로부터 수신한 환율 정보를 바탕으로 고시 환율을 산출하는 내부 시스템이 해당 시간 동안 정상적으로 작동하지 않으면서 발생했다”며 “이후 환전 거래 전 단계의 검증과 모니터링을 강화했으며, 재발 방지를 위한 시스템 보완도 진행하고 있다”고 설명했다.
박성영 기자 psy@kmib.co.kr
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