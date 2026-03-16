새만금 농생명용지 산업 전환 논쟁…투자 수요 vs 개발 원칙 충돌
도의회 농생명용지 3공구 산업 전환 건의안 가결
새만금 산업용지 부족 대응 필요성 제기
농지 계획 훼손 우려…찬반 논쟁 확산
정부 기본계획 재수립 변수 부상
전북특별자치도의회가 새만금 농생명용지 일부를 산업용지로 전환해야 한다는 건의안을 채택하면서 토지 이용 방향을 둘러싼 논쟁이 다시 불붙고 있다. 기업 투자 수요에 맞춰 산업용지를 확대해야 한다는 주장과 국책사업의 농지 계획을 흔들 수 있다는 우려가 맞서고 있다.
전북도의회는 제425회 임시회 본회의에서 강태창 의원(더불어민주당·군산1)이 대표 발의한 ‘새만금 농생명용지 3공구 산업용지 전환 촉구 건의안’을 가결했다고 16일 밝혔다. 재석 의원 20명 가운데 16명 찬성했다. 도의회는 새만금 국가산업단지의 가용 산업용지가 사실상 포화 상태에 이르렀다는 점을 주요 근거로 들었다.
전북도에 따르면 새만금 산업단지 1·2·5·6공구의 분양 대상 면적 가운데 투자협약(MOU) 체결 및 유치 협의가 진행 중인 면적은 97.3%에 달한다. 잔여 면적은 0.14㎢ 수준으로 대규모 신규 기업을 수용하기 어려운 상황이라는 분석이다.
강 의원은 “이차전지와 첨단소재 기업들의 투자 문의가 이어지고 있지만 가용 용지가 부족해 투자 기회를 놓칠 우려가 있다”며 “산업 환경 변화에 맞춘 전략적 토지 이용 재조정이 필요하다”고 주장했다.
도의회는 농생명용지 3공구가 국가산단과 인접해 전력·용수 등 기반시설 연계가 용이하고, 새만금 국제공항과 신항만 등 광역 교통망 접근성이 높다는 점도 산업용지 전환 필요성으로 제시했다. 조성이 완료되지 않은 상태에서 산업용지로 전환할 경우 약 630억원의 추가 조성 비용을 절감할 수 있다는 분석도 내놨다.
항공 안전 문제도 근거로 제시됐다. 농생명용지에서 곡물 재배가 이뤄질 경우 철새 유입이 늘어 새만금 국제공항의 조류 충돌 위험이 높아질 수 있다는 주장이다.
그러나 농생명용지 전환을 둘러싼 반대 의견도 적지 않다.
새만금 농생명용지는 당초 식량 생산과 미래 농업 연구를 위한 농생명 클러스터 조성을 목표로 계획된 국책사업의 핵심 축이다. 산업용지 부족을 이유로 농지를 전환하기 시작하면 새만금 사업의 장기 토지 이용 전략이 흔들릴 수 있다는 지적이 나온다.
도의회 내부에서도 비판이 나왔다. 반대 토론에 나선 오현숙 의원은 “정책적 일관성과 공공성을 스스로 무너뜨리는 결정이 될 수 있다”며 “실패한 개발 방식을 반복하는 선례가 될 수 있다”고 지적했다.
환경단체와 일부 전문가들도 농생명용지 3공구 일대에 수라갯벌이 포함돼 있고 멸종위기 조류 서식지가 존재한다는 점을 들어 신중한 접근이 필요하다고 주장하고 있다.
정부 역시 농생명용지의 전면 산업용지 전환에는 신중한 입장을 유지하고 있다. 농림축산식품부는 농지기금으로 조성된 농생명용지를 산업용지로 바꾸는 방안에 대해 “아직 시기상조”라는 입장을 밝히며 단계적 활용 가능성만 검토할 수 있다는 입장이다.
현재 정부는 새만금 개발 방향을 재정비하기 위한 기본계획(MP) 전면 재수립 작업을 진행 중이다. 당초 지난해 말 발표될 예정이던 새만금 개발 계획은 올해 6월 발표로 연기되면서 토지 이용 방향 역시 일부 수정 가능성이 거론되고 있다.
전북도 관계자는 “새만금은 투자진흥지구 지정 등을 통해 기업 투자 수요가 증가하고 있다”며 “기업 유치 속도에 맞춰 산업용지 공급과 제도 정비가 함께 검토될 필요가 있다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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