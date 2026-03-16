울진군, 청년 결혼 부담 덜어준다…혼수비·스몰웨딩 지원
경북 울진군은 16일 청년들의 결혼 비용 부담을 덜기 위해 ‘20대 결혼 축하 혼수비용 사업’과 ‘작지만 특별한 결혼식 지원사업’ 대상자를 모집한다고 밝혔다.
20대 결혼 축하 혼수비용 사업은 20대 신혼부부의 조기 결혼과 출산을 장려하기 위해 총 25가구를 대상으로 가전·가구 구입비용 100만원을 지원한다.
지원 대상은 혼인신고일 기준 남녀 모두 18세 이상 29세 이하로, 혼인신고일 기준 1년 이내로 생애 1회 지원한다.
혼인신고일을 포함해 신청일까지 6개월 이상 경북도에 주민등록을 두고 거주한 부부로 이 중 1명은 현재까지 6개월 이상 울진군에 주소지를 둬야 한다. 신청은 주소지 읍·면사무소 방문 접수로 가능하다.
또 작지만 특별한 결혼식 지원사업도 추진한다. 양가 합산 하객 수 100명 이하의 스몰웨딩을 하는 예비 신혼부부 3쌍을 선정해 예식장 꾸밈비용, 스튜디오, 드레스, 메이크업 등 예식관련 부대비용을 최대 300만원까지 지원한다.
지원 대상은 19세부터 39세까지로 경북도에 6개월 이상 연속 거주한 주민이며, 신청자는 울진군에 주소를 두고 있어야 한다. 신청은 울진군 인구정책과 인구정책팀으로 하면 된다.
두 사업 모두 예산 소진 시 조기 마감될 수 있으며. 자세한 사항은 울진군청 홈페이지에서 확인하면 된다.
울진군 관계자는 “청년들이 결혼 준비과정에서 겪는 경제적 부담을 실질적으로 덜어주고, 신혼부부가 안정적으로 미래를 설계할 수 있도록 다양한 지원 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다”라고 말했다.
울진=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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