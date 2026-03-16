혈통·경영·시설까지 지원…경기도 ‘한우 명품화’ 추진
경기도가 한우 산업 위기 대응과 농가 경쟁력 강화를 위해 총 46억원 규모의 ‘2026년 경기한우 명품화사업’을 추진한다.
경기도는 2026년 ‘경기한우 명품화사업’을 통해 도내 한우 9만여 두를 대상으로 가축개량, 경영개선, 시설개선 등 25개 사업을 추진하며 축산 농가의 생산성 향상과 한우 산업 안정 기반을 마련할 계획이다.
이번 사업은 한우의 품질 경쟁력 확보를 위해 가축개량, 경영개선, 시설개선 등 3대 분야를 중심으로 추진된다.
우선 가축개량 분야에서는 한우 등록, 선형 심사, 유전체 분석 등 8개 사업을 지원해 우수 후대축 생산을 유도한다.
특히 전 두수 혈통 등록을 통해 품종의 순수성을 유지하고, 정확한 유전능력 평가를 기반으로 한 계획 교배를 통해 한우의 부가가치를 높일 방침이다.
경영개선 분야에서는 송아지 질병 예방을 위한 면역 증강제 보급과 한우 헬퍼 지원 등 7개 사업을 추진해 농가의 실질적인 생산성 향상을 도모한다. 인력 부족 문제를 완화하고 어린 송아지의 폐사율을 낮추는 등 농가 경영 부담을 줄이는 데 초점을 맞췄다.
시설개선 분야에서는 환풍기와 자동 목걸이 설치, TMR(완전혼합사료) 사료 배합기 지원, 친환경 급수기와 안개분무기 설치, 축사 노후 지붕 교체 등 12개 사업을 추진해 쾌적하고 스마트한 사육 환경 조성에 나선다.
경기도는 사업 효율성을 높이기 위해 한우 개체 등록을 완료한 농가를 중심으로 지원을 집중할 계획이다. 미등록 농가는 지원 대상에서 제외해 체계적인 혈통 관리 참여를 유도한다는 방침이다.
또 깨끗하고 안전한 사육 환경을 갖춘 ‘가축행복농장’ 인증 농가와 도에서 육성하는 후계 축산인 교육 수료자에게는 가점을 부여하거나 우선 지원해 미래 축산 인력 양성과 복지 축산 확산이라는 정책 목표도 함께 추진할 계획이다.
신종광 도 축산정책과장은 “현재 한우 산업은 공급 과잉에 따른 가격 하락과 생산비 상승이라는 구조적 어려움에 직면해 있다”며 “경기한우 명품화사업을 통해 한우 품질 경쟁력을 높이고 농가가 안심하고 축산에 전념할 수 있도록 현장 중심 지원을 강화하겠다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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