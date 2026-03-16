경기도 친환경농산물 인증면적 4%대 진입
경기도 친환경농산물 인증면적이 지난해 처음으로 4%대에 진입한 것으로 조사됐다.
16일 국립농산물품질관리원이 발표한 ‘2025년도 유기식품 등 인증통계’에 따르면 지난해 경기도 전체 경지면적 가운데 친환경 인증면적 비율은 4.0%다.
이는 2022년은 3.4%, 2023년과 2024년은 3.6%로 지속적으로 증가 추세를 보이다 마침내 4%대로 진입한 것이다.
이에 따라 친환경 인증농가 수도 5135호로 2024년(4737호)에 비해 398호 증가했다.
이는 전국에서 가장 큰 증가폭을 보인 수치다.
또 경기도의 유기·무농약 등 친환경농산물 인증면적은 5743ha로 2024년(5334ha) 대비 7.7%나 증가했다.
같은 기간 전국 면적은 6만8165ha에서 7만1731h로 5.2% 늘어났다.
경기도는 올해 1970억원을 투입해 친환경농업 확산이 지속되도록 지원할 계획이다.
주요 사업으로는 농어민 기회소득 지원, 임산부 친환경농산물 지원, 친환경농산물 인증비 지원, 친환경농업단지 조성, 친환경 벼 복합생태농업 실천단지 조성, 친환경생태보전 재배장려금 지원, 학교·공공급식 친환경농산물 공급 확대 등이다.
경기도는 친환경농업인의 수요를 반영한 맞춤형 지원을 확대하고 친환경 농자재 지원을 강화해 농가 소득 안정에 기여하는 한편, 도민에게 안전하고 건강한 먹거리를 제공하고 친환경농업에 대한 인식 개선도 함께 추진할 계획이다.
박종민 경기도 농수산생명과학국장은 “경기도의 친환경농산물 인증면적이 2022년 이후 지속적인 증가세를 보이고 있다”며 “앞으로도 친환경농업이 안정적으로 확대될 수 있도록 다양한 지원을 이어가겠다”고 말했다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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