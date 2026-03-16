충남도·청양군, ‘도시리브투게더’ 협약…342세대 공급
충남 청양군에 신혼부부와 청년 등 무주택 서민의 주거 안정을 위한 공공임대주택 342세대가 들어설 전망이다.
충남도는 16일 청양군, 충남개발공사와 ‘청년 및 신혼부부 내집 마련 기회 제공을 위한 충남형 도시리브투게더 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.
충남형 도시리브투게더는 신혼부부, 청년 등 무주택 서민 주거 안정과 주택 마련 기회 제공, 저출산 위기 극복 등을 위해 도가 추진 중인 분양 전환 공공임대주택(아파트) 공급 사업이다.
입주자는 임대료를 내고 거주하다 6년이 지나면 입주 때 가격으로 분양받을 수 있다.
도는 내포신도시 첫 사업(내포 퍼스트드림)을 시작으로, 이번 청양 교월·서정지구와 천안 직산·용곡눈들, 공주 송선동현, 아산 탕정2, 서산 수석, 계룡 하대실2지구 등에서 충남형 도시리브투게더 사업을 추진하고 있다.
1만3580㎡의 부지에 건립하는 청양읍 교월지구는 84㎡형(34평) 104호, 59㎡형(24평) 78호 등 총 182세대 규모다. 부지 면적 8905㎡인 서정지구에는 84㎡형 96호, 59㎡형 64호 등 모두 160호를 공급할 계획이다. 아파트 보증금과 월 임대료, 분양가 등은 추후 결정할 예정이다.
도는 도시리브투게더 추진을 위한 사업비와 총괄 계획 수립, 관련 행정 철자 등을 지원할 계획이다. 청양군은 토지 매입비를 지원하고, 활성화 방안을 마련해 추진한다. 충남개발공사는 교월·서정지구 내 충남형 도시리브투게더 건설, 입주자 모집·선정과 관리 운영에 힘쓰기로 했다.
김태흠 충남지사는 “충남형 도시리브투게더는 신혼부부와 청년 등 무주택 서민들에게 ‘내집 마련의 기회’를 주는 새로운 주거 모델”이라며 “임대료를 깎아주는 차원을 넘어, 분양 전환을 통해 자산 형성의 기회를 제공하고, 이를 통해 지속적인 주거 안정이 가능하도록 설계했다”고 말했다.
도시리브투게더 1호인 949호 규모 내포 퍼스트드림은 지난달 말 기준 공정률 64%를 기록했다. 연내 공사를 마치고 내년 1월 입주를 시작할 예정이다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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