충남도·청양군, ‘도시리브투게더’ 협약…342세대 공급

김태흠 충남지사와 김돈곤(왼쪽) 청양군수, 김병근(오른쪽) 충남개발공사 사장이 16일 충남도청에서 도시리브투게더 업무협약을 맺고 기념촬영하고 있다. 충남도 제공

도는 도시리브투게더 추진을 위한 사업비와 총괄 계획 수립, 관련 행정 철자 등을 지원할 계획이다.