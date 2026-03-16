빈집 옷장 숨어든 전과 60범 60대 수배범 경찰에 덜미
사기 등 8건 수배
경찰의 범죄예방 순찰 활동을 피해 빈집 옷장으로 숨어든 60대 수배범이 경찰에 붙잡혔다.
광주경찰청 광역예방순찰대는 지난 13일 광주 서구 농성동 취약지역 범죄예방 순찰 활동 중 수상한 사람이 있다는 신고를 받고 빈집을 수색해 사기 범죄 등 수배범 60대 A씨를 검거했다고 16일 밝혔다.
A씨는 경찰을 피해 빈집 옷장으로 몸을 숨겼지만, 경찰에 적발됐다.
경찰 신원조회 결과 A씨는 사기 등 총 8건의 수배가 내려진 상태였으며, 성폭력과 상습사기 등 도합 60범의 범죄 이력을 가진 것으로 확인됐다.
광주경찰청 광역예방순찰대 한 관계자는 “시민의 목소리를 듣고 이를 반영하는 치안 활동이 중요한 만큼 앞으로도 광역예방순찰대의 주민접촉형 범죄예방활동 전개로 지역 주민들의 안전을 지키기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사