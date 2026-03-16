‘컷오프’ 김영환 충북지사 “잘못된 결정 바로 잡겠다”
“특정인 정해 놓고 면접”
국민의힘의 공천배제(컷오프) 결정으로 김영환 충북도지사의 재선 가도에 급제동이 걸렸다.
김 지사는 16일 자신의 페이스 북을 통해 “공심위의 결정을 결코 받아드리지 못 한다”며 “공심위는 자유민주주의의 원칙과 절차를 파괴했다”고 밝혔다.
김 지사는 “충북도민의 의사를 헌신짝처럼 가져다 버렸다”며 “지금부터 잘못된 결정을 바로잡고 승리하기 위해 최선을 다 하겠다”고 말했다.
김 지사는 그러면서 “특정인을 정해 놓고 면접을 진행하다니 기가 막힌다”고 전했다.
김 지사는 이날 오전 제천 일정을 마친 후 반차를 내고 귀가했다.
국민의힘 공천관리위원회는 김 지사를 컷오프하는 동시에 추가 공천 접수를 진행한다고 발표했다.
국민의힘 공관위는 충북지사 공천 신청을 한 윤갑근 전 대구고검장, 윤희근 전 경찰청장, 조길형 전 충주시장 외에 오는 17일까지 추가 후보 등록을 받은 뒤 조만간 면접을 실시할 예정이다.
이정현 공관위원장은 여의도 당사에서 진행한 브리핑에서 “이번 결정은 한 사람에 대한 평가의 문제가 아니라 정치, 변화의 문제”라며 “지금 국민의힘이 국민 앞에서 보여줘야 할 것은 안정에 머무는 정치가 아니라 스스로를 바꾸는 정치, 스스로를 흔드는 정치”라고 말했다.
그는 “충북처럼 대한민국 중심축 역할을 하는 지역일수록 새로운 시대정신을 담아낼 수 있는 인물, 혁신을 이끌 비전과 역량을 갖춘 인물, 시대교체와 세대교체 요구를 힘있게 실천할 지도자가 등장해야 한다고 판단했다”고 덧붙였다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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