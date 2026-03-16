울산시 특별기동징수팀 ‘끝장 추적’ 성과… 타 지자체 ‘러브콜’
추심 전문가 포함 8인조 ‘세금 저승사자’ 맹활약
울산시의 ‘특별기동징수팀’이 지능적인 고액 체납자들을 상대로 거둔 성과가 전국 광역지자체의 이목을 끌고 있다.
울산시는 경기도청 조세정의과 관계자들이 울산의 ‘광역 단위 직접징수 체납관리 시스템’을 벤치마킹하기 위해 울산시를 방문한다고 16일 밝혔다.
이번 방문의 핵심은 시가 운영하고 있는 특별기동징수팀만의 독보적인 운영 비결과 실전 징수 기법을 배우기 위해서다.
지난 2023년 ‘공정한 납세 문화 정착’을 기치로 출범한 특별기동징수팀은 추심 전문가 2명과 각 구·군에서 파견된 세정 전문 공무원 등 총 8명으로 구성되어 있다.
이들은 시세 300만원 이상의 고액 체납자를 구·군으로부터 이관받아 전국을 무대로 직접 징수 활동을 전개한다.
징수팀은 단순히 독촉장에 의존하는 관행적 방식에서 벗어나, 지능적인 재산 은닉 수법에 대응한 ‘맞춤형 징수 기법’을 도입했다.
특히 체납자의 지능적인 ‘꼼수’에는 무관용 원칙으로 정면 대응하고 있다.
실제로 지난 2023년, 부친 명의로 대형 스크린 골프연습장을 운영하며 수익을 챙기면서도 정작 본인의 세금은 내지 않던 체납자 A씨가 덜미를 잡혔다.
징수팀은 A씨에게 ‘지방세기본법상 범칙행위 고발’이라는 강력한 카드를 꺼내 들었고, 형사 처벌 가능성까지 고지받은 A씨는 결국 그 자리에서 체납액 3000만원을 전액 완납했다.
이러한 활약에 힘입어 징수팀은 출범 첫해인 2023년 22억원을 시작으로 2024년 30억원, 지난해에는 무려 46억원을 징수하는 등 매년 실적을 경신하고 있다.
이날 울산시를 찾은 경기도 방문단은 특별기동징수팀의 고액 체납자 대상 강력한 행정처분 비법과 현장 중심의 추적 활동, 그리고 시·군과의 유기적인 협력 체계 구축 사례를 집중적으로 살폈다.
울산시 특별기동징수팀의 활약은 대외적으로도 인정받아 ‘2023년 울산시정 베스트 5’에 선정되기도 했다.
시는 앞으로도 비트코인 등 가상자산이나 신종 은닉 재산까지 추적 범위를 넓혀 공정한 납세 문화를 확립해 나갈 방침이다.
울산시 관계자는 “특별기동징수팀은 단순한 세금 징수를 넘어 사회 정의를 실현하는 최전선에 있다”며, “앞으로도 고질적인 체납세를 근절하고 전국적인 징수 표준 모델을 고도화해 나가는 데 행정력을 집중하겠다”고 강조했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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