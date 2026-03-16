울산시 특별기동징수팀 ‘끝장 추적’ 성과… 타 지자체 ‘러브콜’

추심 전문가 포함 8인조 ‘세금 저승사자’ 맹활약

이날 울산시를 찾은 경기도 방문단은 특별기동징수팀의 고액 체납자 대상 강력한 행정처분 비법과 현장 중심의 추적 활동, 그리고 시·군과의 유기적인 협력 체계 구축 사례를 집중적으로 살폈다.

울산시 특별기동징수팀의 활약은 대외적으로도 인정받아 ‘2023년 울산시정 베스트 5’에 선정되기도 했다.

시는 앞으로도 비트코인 등 가상자산이나 신종 은닉 재산까지 추적 범위를 넓혀 공정한 납세 문화를 확립해 나갈 방침이다.

울산시 관계자는 “특별기동징수팀은 단순한 세금 징수를 넘어 사회 정의를 실현하는 최전선에 있다”며, “앞으로도 고질적인 체납세를 근절하고 전국적인 징수 표준 모델을 고도화해 나가는 데 행정력을 집중하겠다”고 강조했다.