야구 매니지먼트 게임 ‘OOTP 27’, 글로벌 출시
컴투스가 야구 매니지먼트 게임 ‘아웃 오브 더 파크(OOTP) 베이스볼’의 최신작인 ‘OOTP 27’을 글로벌 출시했다고 16일 밝혔다.
올해로 시리즈 27주년을 맞이한 OOTP는 PC 기반의 야구 매니지먼트 게임이다. 유저가 신인 드래프트부터 선수 육성, 스카우팅, 트레이드 협상과 같은 단장의 역할과 함께 경기 전략을 짜는 감독의 역할까지 수행할 수 있다.
OOTP 27에서는 시리즈 역사상 처음으로 '2026 월드 베이스볼 클래식(WBC)’ 공식 라이선스 콘텐츠를 제공한다. 실제 국가대표팀의 명단과 공식 대진표, 토너먼트 방식을 바탕으로 야구 강국들이 맞붙는 국제 대회의 열기를 경험할 수 있다.
또 AI 트레이드 모델을 한층 강화해 전략성을 높였으며, 새로운 통계 지표 도입과 함께 실제 야구와 같은 날씨의 변화까지 구현해 몰입감을 향상했다.
지난 13일 공식 출시한 OOTP 27은 공식 홈페이지와 게임 유통 플랫폼 스팀을 통해 구매할 수 있다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
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