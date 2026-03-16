‘모텔 연쇄 살인’ 추가 피해자 3명 더…1명 동일약물 검출
‘강북구 모텔 연쇄살인 사건’ 피의자 김소영(20)의 범행에 관련된 피해자 3명이 추가 확인됐다.
경찰청 관계자는 16일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 정례 기자간담회에서 피해자 3명이 더 확인돼 특수상해 혐의로 김소영을 추가 입건했다고 밝혔다.
국립과학수사연구원의 감정 결과 이 중 1명에게서는 기존 피해자들에게서 검출된 것과 같은 성분의 향정신성의약품이 확인됐다.
다른 1명은 동일 성분이 검출되지 않았으며, 나머지 1명은 감정 결과를 기다리고 있는 상태라고 경찰은 밝혔다.
수사 초기 김소영의 신상 정보를 공개하지 않은 이유에 대해서는 살인 고의성을 입증할 충분한 증거가 확인되지 않았기 때문이라고 경찰은 설명했다.
경찰은 또 “피의자가 당시 혐의를 부인하고 있었고 구속 수사 기간이 10일에 불과했다”며 “이 기간 내 살인의 고의와 추가 범죄, 공범 여부 등 모든 상황을 확인·점검하는 데 집중하다 보니 공개 요건을 갖췄다고 판단하기 어려웠다”고 설명했다.
경찰은 김소영의 신상을 공개하지 않기로 내부 방침을 세웠으나, 유족 측 요구 등을 고려해 검찰이 신상정보공개심의위원회를 열어 공개 여부를 재검토했다.
서울북부지검은 지난 3일 심의위를 개최한 뒤 유예 기간을 거쳐 같은 달 9일 김소영의 이름과 얼굴 등 신상 정보를 공개했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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