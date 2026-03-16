경기북부 지산학 협력 강화…대학·기관 RISE 업무협약
중부대학교 경기RISE사업단이 경기북부 지역 대학 및 유관기관과 지산학 협력 기반 지역혁신 생태계 구축을 위한 협력에 나섰다.
중부대학교 경기RISE사업단은 지난 11일 경기 의정부시 아일랜드캐슬 다이아몬드홀에서 열린 ‘경기북부 지산학 협력 활동을 위한 RISE사업 대학·유관기관 업무협약식’에 참여해 경기북부 지역 지산학 협력 활성화를 위한 업무협약을 체결했다.
이번 협약식은 차의과학대학교와 경기도경제과학진흥원이 공동 주관했으며, 경기북부 지역 대학과 유관기관 간 협력 네트워크를 구축하고 지역 산업 수요 기반의 지산학 협력 생태계를 조성하기 위해 마련됐다.
협약식에는 중부대학교 경기RISE사업단 전미옥 단장을 비롯해 조진화 평생교육원 원장, 송주은 교수, 장우선 지역상생협력팀 담당자 등이 참석했다.
또한 가톨릭대학교, 경민대학교, 대진대학교, 동양대학교, 부천대학교, 차의과학대학교 등 경기북부 RISE사업 참여 대학과 경기도경제과학진흥원, 여성기업종합지원센터, 대진테크노파크 등 유관기관 관계자들이 함께해 협력 방안을 논의했다.
협약에 참여한 기관들은 앞으로 지역 산업 수요 기반 인재 양성, 지산학 협력 공동 프로그램 운영, 지역 기업 지원 및 기술 협력 확대, 지역 혁신 생태계 조성을 위한 협력 체계 구축 등 다양한 분야에서 상호 협력을 추진하기로 했다.
전미옥 중부대학교 경기RISE사업단장은 “중부대가 위치한 고양시를 중심으로 경기북부권 대학과 유관기관이 함께 협력하는 이번 협약을 통해 지산학 협력 기반이 더욱 강화될 것으로 기대한다”며 “앞으로도 지역 산업과 연계한 교육과 연구, 기업 협력 프로그램을 통해 지역 혁신과 지속가능한 지역 발전에 기여하겠다”고 말했다.
한편, 중부대학교 경기RISE사업단은 경기RISE사업을 통해 지역 산업 수요 기반 인재 양성, 기업 협력 프로젝트, 지역 문제 해결형 교육 프로그램 등을 추진하며 대학과 지역이 함께 성장하는 지역혁신 모델 구축에 힘쓰고 있다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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