남양주 스토킹 살인 40대 남성에 구속영장 청구
전자발찌를 착용한 상태에서 교제하던 여성을 살해한 40대 남성에 대해 경찰이 구속영장을 청구했다.
경기 남양주북부경찰서는 검찰과 협의해 살인 등 혐의를 받는 40대 남성 A씨에 대한 구속영장을 청구했다고 16일 밝혔다. 영장실질심사는 17일 오전 열릴 예정이며, 치료 경과에 따라 A씨의 출석 여부가 결정될 전망이다.
A씨는 지난 14일 오전 8시58분쯤 남양주시 오남읍의 한 길거리에서 과거 사실혼 관계였던 20대 여성 B씨를 살해한 혐의를 받는다. 당시 A씨는 B씨가 타고 있던 차량의 창문을 깨고 범행을 저지른 것으로 조사됐다.
범행 직후 A씨는 착용하고 있던 전자발찌를 끊은 뒤 자신의 차량을 이용해 도주했으나 약 1시간 만에 양평군에서 경찰에 붙잡혔다.
검거 당시 A씨는 정체가 확인되지 않은 약물을 복용한 상태였으며 체포 직후 병원으로 옮겨져 치료를 받았다. 의료진이 치료에 수일이 걸릴 수 있다고 판단함에 따라 경찰은 구속영장 신청에 앞서 체포영장을 신청해 A씨의 신병을 확보해 왔다.
경찰 관계자는 “피의자의 상태가 다소 회복돼 검찰과 협의해 구속영장을 청구했다”고 설명했다.
A씨는 사건 당시 가정폭력처벌법상 임시조치 2·3호와 스토킹 처벌법상 잠정조치 1·2·3호가 적용된 상태였다. 이에 따라 B씨에게 연락하거나 주거지와 직장 등에서 100m 이내로 접근하는 것도 금지돼 있었다.
경찰은 사건 발생 전후 피해자 보호 조치가 제대로 작동했는지 여부에 대해서도 조사하고 있다.
남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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