전남관광재단, 광저우 관광객 대상 전남 관광상품 운영 본격
김영신 대표, ‘중국 광둥성 핵심 전략 시장№ 강조
주 2회 정기 운행 관광상품, ‘전남 방문 확대 기대’
3월 팸투어 진행…관광 인프라 직접 점검
전남관광재단이 중국 광둥성 관광객 유치를 위한 전략적 행보에 나섰다. 재단은 중국 3대 여행사 중 하나인 강휘국제여행사, 현지 여행사 에이앤드티와 전남 관광상품 정기 운영을 위한 3자 업무협약(MOU)을 체결했다.
이번 협약에 따라 매주 화요일과 금요일, 주 2회 출발하는 전남 여행상품이 1년간 정기적으로 운영된다. 이를 통해 중국 광둥성 지역 관광객들의 전남 방문이 대폭 확대될 것으로 기대된다.
정기 상품 운영의 내실을 다지기 위해 전남관광재단은 13일부터 17일까지 4박 5일간 강휘국제여행사 대표 및 관계자 25명을 초청해 팸투어를 진행하고 있다.
참가자들은 목포, 여수, 순천, 광양, 영암, 신안 등 전남 주요 도시를 방문해 해양, 미식, 문화, 웰니스 등 다양한 관광자원을 직접 체험하고, 관광 인프라를 점검하며 현지화 전략을 구체화했다.
전남관광재단은 이번 팸투어와 업무협약을 계기로 3월부터 전남 관광상품의 정기 운영을 본격화할 방침이다. 또한 광저우와 전남을 잇는 관광상품 공동 개발, 현지 판매망 구축 등 실질적인 협력 체계를 강화하고, 광둥성 시장을 대상으로 한 전남 관광 홍보와 관광객 유치 확대를 지속적으로 추진할 계획이다.
김영신 전남관광재단 대표이사는 16일 “중국 광둥성은 전남 관광의 핵심 전략 시장으로, 이번 팸투어와 3자 업무협약 체결은 전남 관광상품이 중국 현지 시장에 뿌리내릴 수 있는 강력한 진출 기반을 구축했다는 점에서 의미가 크다”며 “특히 광저우와 전남을 잇는 정기 관광 상품 운영은 단순한 교류를 넘어 외래 관광객 유치의 실질적인 통로로 전남 관광 활성화의 기폭제가 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
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