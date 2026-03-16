김영록 “전남 동부권, 반도체·수소산업 중심 첨단 신도시 변모시킬 것”

‘전남 동부권 6대 발전전략’ 발표…‘위기’ 넘어 ‘대전환’으로



수협중앙회 등 공공기관 이전…‘국립의대 병원’신설 등 약속도

김영록 민주당 전남광주특별시장 예지후보가 16일 순천시의회에서 ’전남동부권 6대 발전 전략‘을 발표하고 있다. 김 예비후보 제공

김영록 더불어민주당 전남광주특별시장 예비후보가 16일 전남 동부권을 반도체·수소산업 중심의 첨단 신도시로 변모시키겠다는 핵심 정책을 발표했다.



김 예비후보는 이날 순천시의회에서 기자회견을 열고, 산업 대전환을 통한 동부권 발전 비전과 함께 ‘전남 동부권 6대 발전 전략’을 공개했다.



그는 “여수·광양 국가산단과 광양항을 중심으로 한 동부권의 석유화학·철강산업이 탄소규제 등으로 인해 일대 위기를 맞고 있다”며 “이를 극복하려면 저탄소·지능형 산업으로의 재편이 신속하게 이뤄져야 한다”고 진단했다. 그는 동부권을 대한민국 대표 첨단 미래 신도시로 탈바꿈시키겠다는 강한 의지를 밝혔다.



정책별로는 먼저 광양·순천 일대 RE100 국가산단을 200만평 규모로 확대해 ‘첨단 미래산업 복합 콤플렉스’로 조성하고, 동부권을 반도체·이차전지 핵심 거점으로 육성하겠다는 계획을 내놨다.



또한 광주와 전남 동·서부권을 3각 축으로 연결하는 ‘풀 사이클 반도체 생태계’ 구축을 통해, 광양만권을 전세계 인공지능(AI) 기업 수요에 대응하는 고기능·고용량 첨단 반도체(HBM·HBF) 양산·수출기지로 조성하겠다고 밝혔다.



동부권을 첨단 소재·부품 공급망이자 스마트 제조의 전진기지로 육성해 ‘K-배터리 산업’의 핵심 원료 공급 거점으로 만들겠다는 구상도 함께 제시했다.



이어 전남광주특별시 3개 주청사 중 하나인 전남 동부청사를 확대 개편해 동부권 주민에 대한 민원·행정 서비스를 강화하고, 환경관리공단·수협중앙회·한국산업기술진흥원 등 핵심 공공기관 유치도 추진하겠다고 밝혔다. 또, 최첨단 발사장을 갖춘 제2 우주센터 유치 등 고흥 나로호 우주센터 일대를 경남 사천, 순천, 광양과 유기적으로 연계해 ‘K-우주·방산·항공 벨트’로 키우겠다는 전략도 설명했다.



여수세계박람회장과 여수항 크루즈 터미널을 연계한 MICE 산업, ‘남해안 경제관광벨트’를 통한 글로벌 힐링·관광 허브 육성, ‘순환형 수소트램(순천~광양)’ 등 초광역 SOC 구축 계획도 발표했다.



40년 만에 실현된 국립의대를 기반으로 동부권에 ‘국립의대 병원’을 설립해 세계적 수준의 의료 시스템을 갖추고, 산업재해와 응급의료 수요에 적극 대응하겠다는 약속도 내놨다.



김 예비후보는 “거대한 통합의 돛을 올린 전남광주특별시는 더 이상 변방이 아니라 세계와 당당히 겨룰 대전환의 중심지”라며 “우리 특별시의 심장, 동부권이 단순한 지역 거점을 넘어 대한민국의 미래 첨단산업과 글로벌 관광의 중심지가 되도록 온 힘을 다하겠다”고 강조했다.



그는 “대통령이 원하는 혁신 행정가 김영록이 주민 분들과 함께 ‘동부권 6대 발전 전략’을 반드시 현실로 만들어 내겠다”는 각오도 밝혔다.



순천=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 김영록 더불어민주당 전남광주특별시장 예비후보가 16일 전남 동부권을 반도체·수소산업 중심의 첨단 신도시로 변모시키겠다는 핵심 정책을 발표했다.김 예비후보는 이날 순천시의회에서 기자회견을 열고, 산업 대전환을 통한 동부권 발전 비전과 함께 ‘전남 동부권 6대 발전 전략’을 공개했다.그는 “여수·광양 국가산단과 광양항을 중심으로 한 동부권의 석유화학·철강산업이 탄소규제 등으로 인해 일대 위기를 맞고 있다”며 “이를 극복하려면 저탄소·지능형 산업으로의 재편이 신속하게 이뤄져야 한다”고 진단했다. 그는 동부권을 대한민국 대표 첨단 미래 신도시로 탈바꿈시키겠다는 강한 의지를 밝혔다.정책별로는 먼저 광양·순천 일대 RE100 국가산단을 200만평 규모로 확대해 ‘첨단 미래산업 복합 콤플렉스’로 조성하고, 동부권을 반도체·이차전지 핵심 거점으로 육성하겠다는 계획을 내놨다.또한 광주와 전남 동·서부권을 3각 축으로 연결하는 ‘풀 사이클 반도체 생태계’ 구축을 통해, 광양만권을 전세계 인공지능(AI) 기업 수요에 대응하는 고기능·고용량 첨단 반도체(HBM·HBF) 양산·수출기지로 조성하겠다고 밝혔다.동부권을 첨단 소재·부품 공급망이자 스마트 제조의 전진기지로 육성해 ‘K-배터리 산업’의 핵심 원료 공급 거점으로 만들겠다는 구상도 함께 제시했다.이어 전남광주특별시 3개 주청사 중 하나인 전남 동부청사를 확대 개편해 동부권 주민에 대한 민원·행정 서비스를 강화하고, 환경관리공단·수협중앙회·한국산업기술진흥원 등 핵심 공공기관 유치도 추진하겠다고 밝혔다. 또, 최첨단 발사장을 갖춘 제2 우주센터 유치 등 고흥 나로호 우주센터 일대를 경남 사천, 순천, 광양과 유기적으로 연계해 ‘K-우주·방산·항공 벨트’로 키우겠다는 전략도 설명했다.여수세계박람회장과 여수항 크루즈 터미널을 연계한 MICE 산업, ‘남해안 경제관광벨트’를 통한 글로벌 힐링·관광 허브 육성, ‘순환형 수소트램(순천~광양)’ 등 초광역 SOC 구축 계획도 발표했다.40년 만에 실현된 국립의대를 기반으로 동부권에 ‘국립의대 병원’을 설립해 세계적 수준의 의료 시스템을 갖추고, 산업재해와 응급의료 수요에 적극 대응하겠다는 약속도 내놨다.김 예비후보는 “거대한 통합의 돛을 올린 전남광주특별시는 더 이상 변방이 아니라 세계와 당당히 겨룰 대전환의 중심지”라며 “우리 특별시의 심장, 동부권이 단순한 지역 거점을 넘어 대한민국의 미래 첨단산업과 글로벌 관광의 중심지가 되도록 온 힘을 다하겠다”고 강조했다.그는 “대통령이 원하는 혁신 행정가 김영록이 주민 분들과 함께 ‘동부권 6대 발전 전략’을 반드시 현실로 만들어 내겠다”는 각오도 밝혔다.순천=김영균 기자 ykk222@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지