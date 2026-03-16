최민호 세종시장 “행정수도 명문화 삭제는 자해행위”
최민호 세종시장이 최근 개헌 논의 과정에서 행정수도 명문화가 빠지고 6·3 지방선거 전 정부 부처 이전 공약이 잇따르는 상황을 두고 ‘자해 행위’라고 지적했다.
최 시장은 16일 세종시청에서 기자회견을 열고 “행정수도 명문화 의제 삭제와 부처 빼가기라는 저급한 정치적 셈법은 세종시라는 국가 핵심 자산은 물론, 대한민국 행정 시스템 전체를 붕괴시키는 자해행위”라고 말했다.
그는 “행정수도 완성 공약을 믿고 기다려온 세종시를 책임지는 입장에서 비통함과 분노를 금할 길이 없다”면서 “정부 여당이 여야 합의에 의해 추진되는 행정수도 완성이라는 국가적 대업에 책임 있게 나서달라”고 촉구했다.
우원식 국회의장은 지난 10일 단계적 개헌 방안을 제시하면서 행정수도 명문화가 논쟁적이고 시일이 촉박하다는 이유로 논의 대상에서 삭제한 바 있다.
최 시장은 지방선거 전 영호남 지역을 중심으로 정부 부처 이전 공약이 잇따르는 상황에 대해서도 우려를 표했다.
그는 “민형배 더불어민주당 의원(광주 광산구을)이 문체부의 광주전남 이전을 공약으로 내걸었다”며 “해수부 이전에 이어 선거 때마다 부처 이전 공약이 반복되면서, 행정수도 완성이라는 대명제를 흔들고 있다”고 비판했다.
광주·전남 통합시장에 출마한 민형배 의원은 지난 3일 “문체부가 광주‧전남에 자리 잡을 때 명실상부한 문화수도로 자리매김할 것”이라며 문체부의 광주광주‧전남전남 이전을 공약으로 내걸었다.
최 시장은 최근 장철민 민주당 의원(대전 동구)이 대전·세종·청주를 묶는 ‘신수도특별시’ 출범을 제안한 것에 대해서는 “말로는 ‘행정수도 세종’을 외치면서 뒤로는 부처 쪼개기와 행정수도 세종의 존재를 부정하는 이중적 태도를 보이고 있다”면서 유감을 표했다.
그는 끝으로 ‘행정수도 세종’의 헌법적 지위 명문화, 세종시법 개정안 통과, 지방선거 전 법무부, 경찰청 등 정부 부처 이전 계획을 발표할 것을 정부 여당에 촉구했다.
세종=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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