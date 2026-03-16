4·3 역사왜곡 대응 법률자문단 출범
16일 변호사 5명 위촉
제주4·3사건을 왜곡하거나 폄훼하는 주장에 대한 법적 대응이 본격화될 전망이다.
제주도는 16일 오후 도청 백록홀에서 ‘4·3 역사왜곡 대응 법률자문단’ 위촉식을 열고, 변호사 5명에게 위촉장을 전달한다.
법률자문단은 제주도의회, 4·3희생자유족회, 제주지방변호사회 등의 추천을 거쳐 도지사가 위촉했다. 임기는 2028년 3월 15일까지 2년이며, 두 차례 연임할 수 있다.
법률자문단은 2024년 제정된 ‘제주도 4·3 역사왜곡 대응 법률 지원 등에 관한 조례’에 근거에 구성됐다. 앞으로 4·3 역사왜곡 행위에 대한 소송 등 법률 대응 자문과 유족회 등 4·3 관련 단체의 법률 지원 역할을 맡는다.
조례가 규정하는 4·3 역사왜곡 행위는 ‘제주4·3사건 진상규명 및 희생자 명예회복에 관한 특별법’에 따른 진상조사 결과와 다른 허위 사실을 유포하거나 역사왜곡 발언·선동, 현수막·온라인 게시물을 통한 사실 왜곡 행위를 포함한다.
2000년 특별법 제정으로 4·3사건의 정의가 국가적으로 확립됐지만, 불법 재판 피해자들의 명예 회복과 보상이 진행되는 지금도 4·3을 ‘좌익 반란’이나 ‘폭동’으로 규정하는 허위 주장이 반복되고 있다.
오영훈 지사는 “제주4·3의 역사적 진실을 왜곡하거나 희생자와 유족의 명예를 훼손하는 행위에는 적극적인 법적 대응이 필요하다”며 “전문성을 갖춘 법률자문단이 4·3의 정명(正名)과 희생자·유족의 명예 회복에 중요한 역할을 할 것으로 기대한다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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