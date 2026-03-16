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[속보] 케데헌 ‘골든’으로 아카데미 주제가상 수상…2관왕

입력:2026-03-16 11:19
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[속보] 케데헌 ‘골든’으로 아카데미 주제가상 수상…2관왕

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

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