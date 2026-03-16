시사 전체기사 [속보] 케데헌 ‘골든’으로 아카데미 주제가상 수상…2관왕 입력:2026-03-16 11:19 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 국민일보DB[속보] 케데헌 ‘골든’으로 아카데미 주제가상 수상…2관왕백재연 기자 energy@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 디지털뉴스부 백재연 기자 energy@kmib.co.kr 1080 응원하기 안녕하세요. 백재연 기자입니다. 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 [속보] 국힘 공관위, 김영환 충북지사 컷오프…추가 접수키로 2 “윤석열 꼬붕” “이재명에 아첨”…조국·한동훈 SNS 설전 3 김민석 만난 트럼프 “김정은이 나와 대화 원하나” 물어 4 李대통령 “빈곤노인에게 기초연금 조금 후하게…어떤가” 5 李, 與 초선 만찬서 “개혁은 소리 없이 해야” 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] 환율 1500원 넘었는데…이창용 한은 총재가 제주도 간 이유 2 삼성전자 첫 추월…입사 희망 1위 오른 ‘이 회사’ 3 ‘레버리지·인버스’ 고위험 ETF 수익 낸 투자자는 10명 중 6명 뿐 4 서울 빌라 ‘공급 절벽’…지난해 준공 규모, 아파트의 10분의 1 5 李정부 휴일도 반납하고 ‘추경 속도전’… 10조~20조 관측 해당분야별 기사 더보기 1 사람 잡은 고속도로 음주 정차… 1t화물 운전자 참변 2 BTS 공연 일주일 앞두고… 소공동 캡슐호텔 화재로 일본인 1명 의식불명 3 죄질 나빠도 처벌 불가… 촉법소년 연령 73년만에 낮추나 4 대학가 덮친 고월세에 다시 부는 ‘하숙’ 열풍…“원룸 자취 반값에 숙식 해결” 5 여수 모텔서 지인 흉기 살해…50대 남성 긴급체포 해당분야별 기사 더보기 1 ‘자 봐, 손가락 5개지?’… SNS 사망설 반박한 네타냐후 2 트럼프 “동맹이 반응 안 하면 나쁜 미래”…호르무즈 해협 작전 동참 압박 3 이란 전쟁에 활개치는 ‘외로운 늑대’… 아카데미·월드컵 초비상 4 유가 뛰자 왜 화장지를? 일본에 등장한 ‘사재기 괴담’ 5 “美, 이번 주 호르무즈 호위 연합체 구성 발표 계획”…WSJ 보도 해당분야별 기사 더보기 1 ‘대이변’ 일본 탈락, 이탈리아 첫 4강…미국-도미니카 격돌 2 “BTS와 같은 공기 마시고 싶어”… 보랏빛으로 물든 광화문 3 1000분의 9초 대역전극…쇼트트랙 김길리, 세계선수권 金 4 문정민, 황당한 룰 위반으로 실격 ‘충격’…리쥬란 챔피언십 FR서 확인 5 류현진도 국대 은퇴… 한국 야구, ‘대형 투수’가 없다 해당분야별 기사 더보기 1 눈 뜨자마자 커피?…잠 깨려면 ‘이때’ 마셔야 2 물건과 집 통해 사람을 보여주다… “냉장고 보면 먹고 사는 건 다 똑같아” 3 새벽 첫차로 서울역 간 꼬마들… 노숙인 급식소서 배운 ‘나눔’[아살세] 4 [단독] ‘국립극단 검열 사태’ 피해 예술가에 국가 배상 확정 5 “갤럭시 쓰는 남친 싫어, 만져본 적도 없어”…프리지아 발언 논란 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 전세대출 85억원 가로챈 일당 무더기 송치 물건과 집 통해 사람을 보여주다… “냉장고 보면 먹고 사는 건 다 똑같아” ‘레버리지·인버스’ 고위험 ETF 수익 낸 투자자는 10명 중 6명 뿐 강남 아파트 전세 거래 ‘반토막’… 빌라는 ‘공급절벽’ 죄질 나빠도 처벌 불가… 촉법소년 연령 73년만에 낮추나 1000분의 9초 대역전극…쇼트트랙 김길리, 세계선수권 金 스토커 ‘구치소 유치’ 미적… 스마트워치 눌렀지만 또 참극 BTS 공연 일주일 앞두고… 소공동 캡슐호텔 화재로 일본인 1명 의식불명 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요