“용산국제업무지구 1만가구 주택계획 반대”…주민 서명운동 전개
김용호 서울시의원 “국제업무 중심지 취지 살려야”
서울 용산국제업무지구에 1만가구 규모 주택을 건립하는 계획에 대해 우려를 제기하는 주민 서명운동이 진행됐다.
김용호 서울시의원(용산1)은 16일 용산국제업무지구 주택건립 반대 주민 비상대책위원회(위원장 최종태)와 함께 관련 간담회를 진행한 뒤 시민 서명운동을 이어가고 있다고 밝혔다.
앞서 김 의원은 지난 7일 서울시의회 의원실에서 비대위 임원진과 간담회를 열고 주민들의 의견을 청취했다. 간담회 이후 비대위는 주말과 휴일을 맞아 서울 지하철 이촌역 4번 출구 일대에서 시민들을 대상으로 서명운동을 전개했다.
비대위에 따르면 이번 서명운동은 용산국제업무지구 개발의 방향과 취지에 대한 시민 의견을 모으기 위해 마련됐다. 시민들은 자발적으로 모금을 통해 대형 현수막을 설치하고 거리 서명운동에 참여하는 등 주민 중심의 활동을 이어가고 있다.
서명운동 현장에는 김용호 서울시의원도 함께 참여해 시민들과 대화를 나누며 의견을 청취했다. 김 의원은 “용산국제업무지구는 당초 국제업무 중심지 조성을 목표로 추진된 사업”이라며 “주택 1만가구 건립 계획이 포함되면서 사업 취지와 방향에 대한 우려가 지역사회에서 제기되고 있다”고 설명했다.
비대위는 앞으로도 용산역 등 인근 지역에서 서명운동을 이어가며 시민 의견을 폭넓게 수렴할 계획이다. 비대위 관계자는 “용산국제업무지구 개발이 지역의 미래와 직결된 사안인 만큼 주민과 시민들의 다양한 목소리가 정책 논의에 반영되길 기대한다”고 말했다.
용산국제업무지구 개발은 서울 도심 핵심 공간을 재편하는 대규모 프로젝트로, 업무·상업·주거 기능을 결합한 복합 개발이 추진되고 있다. 다만 주택 공급 규모와 개발 방향 등을 둘러싸고 지역사회에서 다양한 의견이 제기되며 논의가 이어지고 있다.
이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사