탈북민 ‘간·자궁경부·폐암 위험’ 높았다, 왜?

암 발생 남한 주민 보다 13% 높아…남성은 31% 차이로 더 커



B형간염·HPV 감염, 흡연율 높아…탈북 전 생활환경, 보건의료 접근성 차이 탓

인공지능(AI) 생성 이미지.

북한이탈주민의 암 발생 위험이 남한 주민 보다 13% 높았으며 특히 남성에서 약 31%로 그 차이가 더 큰 것으로 나타났다. 탈북민들은 간암과 자궁경부암, 폐암 위험이 상대적으로 높았다. 반면 유방암과 대장암처럼 선진국에서 많이 발생하는 암은 초기에는 발생률이 낮았으나 시간이 지나며 점차 증가하는 경향을 보였다.



고려대 안암병원 내분비내과 김신곤·김경진 교수팀, 서울대병원 혈액종양내과 홍준식 교수 연구팀은 북한이탈주민의 남한 이주 이후 암 위험의 변화를 규명한 연구 논문을 국제 ‘내과학 저널(Journal of Internal Medicine)’ 최신호에 발표했다.



북한이탈주민은 군사분계선 이남의 주민과 같은 민족·유전적 배경을 갖고 있지만 성장 환경과 사회·경제적 조건은 크게 다르다. 특히 북한에서 성장한 뒤 남한으로 이주할 경우 단기간에 사회와 생활 환경이 크게 변화한다.

이런 특성 때문에 북한이탈주민의 건강 데이터 분석은 한반도 인구 뿐 아니라 인간의 환경과 생활방식 변화가 건강에 어떤 영향을 미치는지 확인할 수 있는 중요한 연구 모델이 된다.



연구팀은 국민건강보험공단 국가건강보험 데이터를 바탕으로 북한이탈주민 2만5798명과 기존 남한 주민 127만6601명을 비교하는 대규모 코호트(동일집단) 연구를 설계했다. 이어 이주 이후 시간에 따라 전체 암 발생률과 암 종류별 발생 위험이 어떻게 달라지는지 평균 10년간 추적 관찰했다.



연구팀은 북한이탈주민과 남한 주민의 이러한 암 발생 차이가 북한에서의 생활환경과 보건의료 접근성 차이에서 비롯된 것으로 분석했다.

간암은 B형간염 바이러스 감염, 자궁경부암은 인유두종바이러스(HPV) 감염과 관련이 깊은데 예방접종이나 정기 검진이 충분하지 않을 경우 발생 위험이 높아질 수 있다. 실제로 입국 초기 검사에서 확인된 북한이탈주민의 B형간염 바이러스 보유율이 남한 인구에서의 보유율 보다 높은 것으로 보고된 바 있다.



연구팀은 또한 북한이탈주민 남성에서 폐암 위험이 높은 이유로 흡연율이 영향을 미쳤을 가능성을 제기했다. 북한에서는 남성 흡연이 비교적 흔하고 군 복무 기간 흡연이 습관화되는 경우도 많아 이러한 생활습관이 장기적인 암 위험으로 이어질 수 있다는 것이다.



반면 유방암과 대장암은 초기에는 낮은 발생률을 보였지만 시간이 지나면서 점차 증가하는 양상이 확인됐다. 연구팀은 이를 식습관 변화, 출산 연령 변화, 신체활동 감소 등 사회·생활환경 변화와 관련 있을 것으로 분석했다.

즉, 북한이탈주민의 암 발생 양상은 과거 환경에서 비롯된 감염 관련 암 위험과 이주 이후 생활방식 변화로 나타나는 암 위험이 동시에 존재해 위험을 이중으로 부담하게 되는 구조를 보였다.



홍준식 교수는 16일 “급격한 사회·환경 변화가 질병 패턴에 미치는 영향을 보여주는 사례”라며 “북한이탈주민의 건강 관리뿐만 아니라 향후 북한 사회 환경이 변화할 경우 나타날 수 있는 암 발생 패턴을 예측하는 데 의미있는 자료가 될 것”이라고 설명했다. 김경진 교수는 “북한이탈주민은 과거 환경에서 비롯된 감염 관련 암 위험과 새로운 환경에서 발생하는 생활습관 관련 암 위험이 동시에 존재한다”며 “예방 접종, 조기 검진, 생활습관 관리 등을 함께 추진하는 맞춤형 암 예방 전략이 필요하다”고 지적했다.

김신곤 교수는 “남북한 주민은 같은 유전적 배경을 갖고 있지만 사회·환경적 요인에 따라 암 발생 양상이 달라질 수 있다는 점을 확인했다”며 “북한이탈주민 건강 정책뿐만 아니라 향후 한반도 보건의료체계 준비에도 중요한 근거가 될 것”이라고 전망했다.



민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 북한이탈주민의 암 발생 위험이 남한 주민 보다 13% 높았으며 특히 남성에서 약 31%로 그 차이가 더 큰 것으로 나타났다. 탈북민들은 간암과 자궁경부암, 폐암 위험이 상대적으로 높았다. 반면 유방암과 대장암처럼 선진국에서 많이 발생하는 암은 초기에는 발생률이 낮았으나 시간이 지나며 점차 증가하는 경향을 보였다.고려대 안암병원 내분비내과 김신곤·김경진 교수팀, 서울대병원 혈액종양내과 홍준식 교수 연구팀은 북한이탈주민의 남한 이주 이후 암 위험의 변화를 규명한 연구 논문을 국제 ‘내과학 저널(Journal of Internal Medicine)’ 최신호에 발표했다.북한이탈주민은 군사분계선 이남의 주민과 같은 민족·유전적 배경을 갖고 있지만 성장 환경과 사회·경제적 조건은 크게 다르다. 특히 북한에서 성장한 뒤 남한으로 이주할 경우 단기간에 사회와 생활 환경이 크게 변화한다.이런 특성 때문에 북한이탈주민의 건강 데이터 분석은 한반도 인구 뿐 아니라 인간의 환경과 생활방식 변화가 건강에 어떤 영향을 미치는지 확인할 수 있는 중요한 연구 모델이 된다.연구팀은 국민건강보험공단 국가건강보험 데이터를 바탕으로 북한이탈주민 2만5798명과 기존 남한 주민 127만6601명을 비교하는 대규모 코호트(동일집단) 연구를 설계했다. 이어 이주 이후 시간에 따라 전체 암 발생률과 암 종류별 발생 위험이 어떻게 달라지는지 평균 10년간 추적 관찰했다.연구팀은 북한이탈주민과 남한 주민의 이러한 암 발생 차이가 북한에서의 생활환경과 보건의료 접근성 차이에서 비롯된 것으로 분석했다.간암은 B형간염 바이러스 감염, 자궁경부암은 인유두종바이러스(HPV) 감염과 관련이 깊은데 예방접종이나 정기 검진이 충분하지 않을 경우 발생 위험이 높아질 수 있다. 실제로 입국 초기 검사에서 확인된 북한이탈주민의 B형간염 바이러스 보유율이 남한 인구에서의 보유율 보다 높은 것으로 보고된 바 있다.연구팀은 또한 북한이탈주민 남성에서 폐암 위험이 높은 이유로 흡연율이 영향을 미쳤을 가능성을 제기했다. 북한에서는 남성 흡연이 비교적 흔하고 군 복무 기간 흡연이 습관화되는 경우도 많아 이러한 생활습관이 장기적인 암 위험으로 이어질 수 있다는 것이다.반면 유방암과 대장암은 초기에는 낮은 발생률을 보였지만 시간이 지나면서 점차 증가하는 양상이 확인됐다. 연구팀은 이를 식습관 변화, 출산 연령 변화, 신체활동 감소 등 사회·생활환경 변화와 관련 있을 것으로 분석했다.즉, 북한이탈주민의 암 발생 양상은 과거 환경에서 비롯된 감염 관련 암 위험과 이주 이후 생활방식 변화로 나타나는 암 위험이 동시에 존재해 위험을 이중으로 부담하게 되는 구조를 보였다.홍준식 교수는 16일 “급격한 사회·환경 변화가 질병 패턴에 미치는 영향을 보여주는 사례”라며 “북한이탈주민의 건강 관리뿐만 아니라 향후 북한 사회 환경이 변화할 경우 나타날 수 있는 암 발생 패턴을 예측하는 데 의미있는 자료가 될 것”이라고 설명했다. 김경진 교수는 “북한이탈주민은 과거 환경에서 비롯된 감염 관련 암 위험과 새로운 환경에서 발생하는 생활습관 관련 암 위험이 동시에 존재한다”며 “예방 접종, 조기 검진, 생활습관 관리 등을 함께 추진하는 맞춤형 암 예방 전략이 필요하다”고 지적했다.김신곤 교수는 “남북한 주민은 같은 유전적 배경을 갖고 있지만 사회·환경적 요인에 따라 암 발생 양상이 달라질 수 있다는 점을 확인했다”며 “북한이탈주민 건강 정책뿐만 아니라 향후 한반도 보건의료체계 준비에도 중요한 근거가 될 것”이라고 전망했다.민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지