모텔서 필로폰 투약 시도 50대 검거…주사기 1500개 발견
경기 파주시의 한 모텔에서 필로폰을 투약하려던 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다.
파주경찰서는 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 50대 남성 A씨를 검거해 수사 중이라고 16일 밝혔다.
A씨는 지난 1월 29일 오후 4시쯤 파주시의 한 모텔 객실에서 메스암페타민(필로폰) 등 마약을 소지하고 투약하려 한 혐의를 받고 있다.
경찰은 당시 “모텔에서 마약을 투약하려는 것 같다”는 신고를 받고 현장에 출동했다. 파주경찰서 강력3팀 형사들은 모텔 객실을 급습해 내부에 있던 A씨를 상대로 확인에 나섰다.
수색 과정에서 A씨의 소지품에서는 필로폰이 담긴 일회용 주사기 3개와 마약으로 추정되는 백색 분말이 발견됐고, 경찰은 A씨를 현행범으로 체포했다.
또한 추가 수색을 통해 A씨 소유 차량에서 마약 투약에 사용된 것으로 보이는 일회용 주사기 약 1500개를 압수했다.
A씨에 대해 실시한 소변 간이 검사에서는 필로폰 양성 반응이 나온 것으로 확인됐다.
경찰은 A씨에 대해 구속영장을 신청해 법원에서 발부받았지만, 이후 구속적부심을 통해 석방된 상태다.
경찰은 마약 입수 경로와 공범 여부 등 추가 범행 가능성을 조사한 뒤 사건을 검찰에 송치할 방침이다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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