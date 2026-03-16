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충남소방본부, 구급 장비 27종 관리 실태 점검

입력:2026-03-16 10:22
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구급 장비 유지관리 실태 점검. 충남소방본부 제공

충남소방본부는 지역 소방관서를 대상으로 구급 장비 유지관리 실태를 점검한다고 16일 밝혔다.

점검 대상은 혈압계, 체온계, 청진기, 휴대용 산소포화도 측정기 등 기본 구급 장비 13종과 비디오 후두경, 고급형 자동심장충격기, 기계식 가슴 압박 장비 등 선택 장비 14종을 포함한 구급장비 27종이다.

도 소방본부는 장비의 적재 여부와 충전·작동 상태, 소모품 유효기간 등을 중점적으로 확인하고 장비의 기본정보와 수리 이력의 소방장비관리시스템 입력 여부도 함께 점검할 계획이다.

또 구급대원을 대상으로 자동심장충격기 등 주요 구급 장비의 사용 방법과 점검 절차, 상황별 장비 선택 능력에 대한 숙지 여부도 확인할 예정이다.

점검 과정에서 확인된 미비 사항은 현장에서 즉시 보완할 방침이다.

이영주 소방본부 119대응과장은 “구급 장비는 응급환자의 생명과 직결되는 중요한 장비인 만큼 철저한 점검과 관리가 필요하다”며 “장비 보강과 교육을 추진해 현장에서 활용할 수 있도록 구급 대응체계를 강화할 것”이라고 말했다.

홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr

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