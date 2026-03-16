충남도, 도민안전보험 제도 운영…최대 2000만원 지급
충남도는 재난과 사고로부터 인명피해를 입은 도민을 돕기 위해 최대 2000만원을 지원하는 ‘도민안전보험 제도’를 운영 중이라고 16일 밝혔다.
충남에 주민등록한 도민은 별도의 신청 절차 없이 자동으로 가입되며, 도와 시군이 보험료 전액을 부담한다.
개인이 가입한 실손보험이나 타 보험 가입 여부와 상관없이 중복 보장이 가능하며, 사고 발생 장소가 전국 어디든(약관에 따라 해외 포함) 보장받을 수 있다.
보장항목은 시군별로 상이하나, 자연·사회재난으로 인한 사망은 물론, 폭발·화재·붕괴 사고로 인한 사망·후유장애, 대중교통 이용 중 사고, 농기계 사고 등이 주로 포함된다.
지역 특성에 맞게 익사 사고, 개 물림 피해, 강도 상해, 야생동물피해 등도 반영돼 있다.
자연재난과 익사사고 등 사망과 후유장해에 대해서는 최대 2000만원까지 보험금을 지급한다. 사고 발생일로부터 3년 이내에 피보험자나 유가족이 해당 보험사에 직접 서류를 접수하면 된다.
최근 3년 동안 1만여명의 도민이 100억여원 보험금을 지급 받은 것으로 집계됐다.
신일호 도 안전기획관은 “예기치 못한 불행을 겪었을 때 도민안전보험이 든든한 버팀목이 될 것”이라며 “몰라서 혜택을 받지 못하는 도민이 없도록 홍보와 운영에 최선을 다하겠다”고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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