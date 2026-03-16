양주시 ‘팔도강산 별산 로드’ 시동…전국 관광지서 홍보
경기 양주시가 SNS 캐릭터 ‘별산’을 앞세운 전국 홍보 프로젝트 ‘팔도강산 별산 로드’를 시작하며 도시브랜드와 대표 축제 알리기에 나섰다.
양주시는 지난 13일부터 14일까지 강원도 영월군 청령포와 전북도 전주한옥마을을 찾아 관광객을 대상으로 지역 축제 홍보 활동을 진행했다.
이번 일정은 ‘2026년 양주시 도시브랜드 전국 홍보 프로젝트, 팔도강산 별산 로드’의 첫 행사다.
이 프로젝트는 전국 주요 관광지를 직접 찾아가 도시브랜드와 지역 축제를 알리는 양주시 최초의 전국 홍보 모델로, 시는 이를 통해 도시 인지도와 관광 관심도를 높인다는 계획이다.
홍보 활동에는 양주시 SNS 캐릭터 ‘별산’을 활용했다. 시는 캐릭터 스티커를 부착한 이동형 홍보 차량 ‘별산 카’를 운영하며 관광지를 순회하는 방식으로 홍보를 진행했다.
현장에서는 캐릭터 ‘별산’이 관광객들과 기념촬영과 이벤트를 진행하며 양주시 대표 전통문화축제인 ‘제9회 양주 회암사지 왕실축제’를 소개했다. 관광객들에게 축제 일정과 양주시의 관광자원을 안내하며 관심을 유도했다.
이번 홍보는 관광객이 많이 찾는 전국 관광지를 찾아 지역 축제를 알리는 이른바 ‘역홍보’ 방식으로 진행됐다. 현장에서 촬영된 영상 콘텐츠는 추후 유튜브 채널 ‘양주 별산’을 통해 공개될 예정이다.
양주시 관계자는 “SNS 캐릭터 ‘별산’을 활용한 전국 홍보 활동을 통해 양주시 관광자원과 축제를 널리 알리고 도시브랜드 인지도를 높여 나가겠다”고 밝혔다.
한편, 양주시 대표 전통문화축제인 ‘제9회 양주 회암사지 왕실축제’는 오는 4월 17일부터 19일까지 양주시 회암사지 일원에서 개최될 예정이다.
양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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