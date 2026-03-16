삼성전자 첫 추월…입사 희망 1위 오른 ‘이 회사’
SK하이닉스가 삼성전자를 제치고 구직자들이 가장 입사하고 싶어 하는 대기업 1위에 올랐다.
16일 커리어 플랫폼 사람인이 성인 남녀 2304명을 대상으로 ‘입사하고 싶은 대기업’을 조사한 결과 SK하이닉스는 20%의 응답을 얻어 1위를 차지했다. 사람인에 따르면 관련 조사를 시작한 이후 삼성전자가 아닌 다른 기업이 1위에 오른 것은 처음이다.
삼성전자는 18.9%로 2위에 이름을 올렸다. 이어 현대자동차(7.9%), 네이버(4%), 삼성물산(3%)이 3~5위를 차지했다.
이 밖에도 한화에어로스페이스(2.4%), 오뚜기(1.9%), 카카오(1.8%), 삼성바이오로직스(1.7%), LG전자(1.7%) 등이 10위권에 포함됐다.
기업을 선택한 이유는 업종에 따라 다소 차이를 보였다. SK하이닉스와 삼성전자, 현대자동차, 삼성물산을 선택한 응답자들은 ‘높은 연봉’을 가장 큰 이유로 꼽았다.
반면 삼성바이오로직스, 한화에어로스페이스, 네이버를 선택한 응답자들은 ‘회사 비전과 성장 가능성’을 주요 요인으로 들었다.
반도체 기업들이 상위권을 차지한 배경에는 인공지능(AI) 확산에 따른 산업 성장 기대감이 영향을 미친 것으로 분석된다.
한편 이번 조사에서 상위권에 오른 기업들은 현재 신입 채용을 진행하고 있다. SK하이닉스는 오는 23일까지, 삼성전자와 삼성바이오로직스는 17일까지 신입사원 서류 접수를 받는다. 한화에어로스페이스도 이날 신입 채용 공고를 내고 인재 모집에 나섰다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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