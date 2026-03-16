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[속보] 국힘 공관위, 김영환 충북지사 컷오프…추가 접수키로

입력:2026-03-16 09:45
수정:2026-03-16 09:46
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이정현 국민의힘 공천관리위원장이 지난 11일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 공천 심사 결과와 일정 등을 발표하고 있다. 연합뉴스

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

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