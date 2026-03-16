시사 전체기사 [속보] 국힘 공관위, 김영환 충북지사 컷오프…추가 접수키로 입력:2026-03-16 09:45 수정:2026-03-16 09:46 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 이정현 국민의힘 공천관리위원장이 지난 11일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 공천 심사 결과와 일정 등을 발표하고 있다. 연합뉴스구정하 기자 goo@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 1 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 “윤석열 꼬붕” “이재명에 아첨”…조국·한동훈 SNS 설전 2 김민석 만난 트럼프 “김정은이 나와 대화 원하나” 물어 3 李, 與 초선 만찬서 “개혁은 소리 없이 해야” 4 트럼프 요구에 난감한 정부 “검토는 하겠지만…” 부정적 기류 5 정원오 ‘30분 통근’·전현희 ‘KS패스’… 與후보들 ‘교통지옥 탈출’ 공약 봇물 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] 환율 1500원 넘었는데…이창용 한은 총재가 제주도 간 이유 2 ‘레버리지·인버스’ 고위험 ETF 수익 낸 투자자는 10명 중 6명 뿐 3 서울 빌라 ‘공급 절벽’…지난해 준공 규모, 아파트의 10분의 1 4 李정부 휴일도 반납하고 ‘추경 속도전’… 10조~20조 관측 5 두쫀쿠 가고 버터떡 왔나…빨라진 유행에 피로감도 해당분야별 기사 더보기 1 사람 잡은 고속도로 음주 정차… 1t화물 운전자 참변 2 BTS 공연 일주일 앞두고… 소공동 캡슐호텔 화재로 일본인 1명 의식불명 3 죄질 나빠도 처벌 불가… 촉법소년 연령 73년만에 낮추나 4 여수 모텔서 지인 흉기 살해…50대 남성 긴급체포 5 대학가 덮친 고월세에 다시 부는 ‘하숙’ 열풍…“원룸 자취 반값에 숙식 해결” 해당분야별 기사 더보기 1 ‘자 봐, 손가락 5개지?’… SNS 사망설 반박한 네타냐후 2 이란 전쟁에 활개치는 ‘외로운 늑대’… 아카데미·월드컵 초비상 3 유가 뛰자 왜 화장지를? 일본에 등장한 ‘사재기 괴담’ 4 “美, 이번 주 호르무즈 호위 연합체 구성 발표 계획”…WSJ 보도 5 트럼프 “동맹이 반응 안 하면 나쁜 미래”…호르무즈 해협 작전 동참 압박 해당분야별 기사 더보기 1 ‘대이변’ 일본 탈락, 이탈리아 첫 4강…미국-도미니카 격돌 2 “BTS와 같은 공기 마시고 싶어”… 보랏빛으로 물든 광화문 3 1000분의 9초 대역전극…쇼트트랙 김길리, 세계선수권 金 4 문정민, 황당한 룰 위반으로 실격 ‘충격’…리쥬란 챔피언십 FR서 확인 5 류현진도 국대 은퇴… 한국 야구, ‘대형 투수’가 없다 해당분야별 기사 더보기 1 눈 뜨자마자 커피?…잠 깨려면 ‘이때’ 마셔야 2 새벽 첫차로 서울역 간 꼬마들… 노숙인 급식소서 배운 ‘나눔’[아살세] 3 물건과 집 통해 사람을 보여주다… “냉장고 보면 먹고 사는 건 다 똑같아” 4 [단독] ‘국립극단 검열 사태’ 피해 예술가에 국가 배상 확정 5 “갤럭시 쓰는 남친 싫어, 만져본 적도 없어”…프리지아 발언 논란 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 ‘수개월간 노렸다’… 진천 단독주택 3인조 강도 쇠고랑 ‘실거주 가능’ 잘못 홍보에도… 생숙, 계약금 반환 불가 [단독] 경찰, ‘커터칼≠살인도구’ 판례로 압박… 김상민 측 “朴사건에 착각” ‘자 봐, 손가락 5개지?’… SNS 사망설 반박한 네타냐후 8명이 월 1200건 사전심사?… 재판소원 벌써 병목 우려 트럼프 요구에 난감한 정부 “검토는 하겠지만…” 부정적 기류 정원오 ‘30분 통근’·전현희 ‘KS패스’… 與후보들 ‘교통지옥 탈출’ 공약 봇물 죄질 나빠도 처벌 불가… 촉법소년 연령 73년만에 낮추나 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요