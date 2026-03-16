‘젊은 피’ 캐머런 영, 제5의 메이저 플레이어스 챔피언십 우승

김시우 마지막날 4타 잃어 공동 50위

16일(한국시간) 미국 플로리다주 폰테베드라비치의 TPC 소그래스 더플레이어스 스타디움코스에서 막을 내린 플레이어스 챔피언십에서 우승한 카메론 영이 아내 켈시, 아들 죤, 딸 헨리, 비비엔과 포즈를 취하고 있다. AP연합뉴스

3타 차 단독 선두로 최종 라운드에 들어간 오베리는 이날 4타를 잃고 공동 5위(최종 합계 9언더파 279타)로 대회를 마쳤다.