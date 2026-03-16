새 어트랙션부터 체험까지… 롯데월드, ‘메이플 아일랜드 존’ 오픈
스톤익스프레스·아르카나라이드·에오스타워도 신규 개장
롯데월드 어드벤처가 다음달 4월 3일 넥슨의 대표 온라인 게임 메이플스토리 지식재산권(IP)를 접목한 ‘메이플 아일랜드 존’을 오픈한다고 16일 밝혔다.
‘메이플 아일랜드 존’은 매직아일랜드에 약 600평 규모로 조성되는 공간이다. 메이플스토리 속 3개 세계관 ‘헤네시스’ ‘아르카나’ ‘루디브리엄’을 콘셉트로 한 것이 특징이다. 게임 속 맵을 그대로 옮겨온 듯한 연출과 알록달록한 색감으로 온라인 세계가 현실로 펼쳐진 듯한 몰입감을 선사할 것으로 기대된다.
이번 공간에는 총 3개의 신규 어트랙션이 공개된다. 먼저 롤러코스터 ‘스톤익스프레스’가 들어선다. 메이플스토리 속 신비의 숲 ‘아르카나’를 콘셉트로 조성된 어트랙션이다. 탑승장 내부는 몽환적인 ‘아르카나’의 전경으로 꾸며지며 비클(Vehicle)은 ‘아르카나’의 귀여운 NPC(비조작형 캐릭터) ‘돌의 정령’ 모양으로 디자인됐다.
맞은편에는 ‘아르카나라이드’가 있다. ‘아르카나’의 상징인 ‘정령의 나무’를 중심으로 여유롭게 레일을 따라 도는 힐링 어트랙션이다. 파스텔 톤의 보랏빛으로 꾸며지고 곳곳에 신비로운 정령들이 있어 하나의 포토 스폿으로도 자리매김할 것으로 기대된다.
‘에오스타워’는 장난감 왕국 ‘루디브리엄’을 테마로 한 드롭형 어트랙션이다. 빙글빙글 회전하는 약 12m 높이의 타워를 중심으로 상승과 하강을 반복해 재미를 느낄 수 있다. 타워 꼭대기에는 메이플스토리의 보스 몬스터 ‘핑크빈’이 있어 귀여움을 더한다.
기존 어트랙션 ‘자이로스핀’도 ‘핑크빈’ 콘셉트로 변신한다. 직경 10m의 원판이 핑크색 레코드판 모양으로 탈바꿈해 마치 거대한 레코드판이 회전하는 듯한 재미를 선사한다. 중앙에는 귀여운 ‘핑크빈’이 자리잡고 있어 ‘메이플 아일랜드 존’을 더욱 풍성하게 만든다.
다양한 포토존도 마련된다. ‘메이플 아일랜드 존’ 메인 게이트 앞에는 ‘캐릭터 광장’이 조성된다. 메이플스토리의 대표 몬스터 ‘핑크빈’ ‘예티’ ‘돌의 정령’ 등의 조형물과 사진을 찍을 수 있다. ‘에오스타워’ 뒤편에는 ‘루디브리엄’의 보스 몬스터 ‘파풀라투스’ 조형물이 설치된다. 이밖에 곳곳에서 ‘리본돼지’ ‘주황버섯’ 등 게임 속 캐릭터와 아이템 조형물을 만나볼 수 있다.
메이플스토리 IP를 접목한 기프트숍과 F&B 매장도 조성된다. ‘루디브리엄’ 콘셉트의 기프트숍 ‘메이플스토어’를 선보인다. ‘메이플 아일랜드 존’에서의 특별한 인증샷을 위한 필수 아이템 ‘주황버섯 인형 모자’와 ‘에오스타워’ 형태의 ‘에오스타워 드링크 보틀’ 등 오직 롯데월드 어드벤처에서만 만나볼 수 있는 상품이 준비된다. 이밖에 ‘스톤익스프레스’ 탑승장 1층에는 평화로운 마을 ‘헤네시스’ 콘셉트의 F&B 매장 ‘메이플스위츠’가 조성된다.
한편 롯데월드 어드벤처는 지난 14일부터 메이플스토리와 협업한 봄 시즌 축제 ‘메이플스토리 인 롯데월드’를 진행 중이다. 다음달 3일부터는 ‘메이플 아일랜드 존’의 오픈을 기념해 어드벤처 1층 로티스 엠포리움에 ‘핑크빈 LED 팝콘통’, 게임 속 그래픽을 그대로 재현한 ‘도트 풍선 검’, 핀뱃지와 피규어 키링 등 상품을 새롭게 추가한다. 이번 축제는 6월 14일까지 진행된다. 자세한 내용은 롯데월드 어드벤처 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사