‘케데헌’ 아카데미 장편 애니메이션상 수상…“한국인에 바친다”
전 세계적 흥행 신드롬을 일으킨 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 미국 영화계 최고 권위의 아카데미 시상식에서 장편 애니메이션상을 거머쥐었다.
‘케데헌’은 15일(현지시간) 미국 로스엔젤레스(LA) 할리우드 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 장편 애니메이션상 수상작으로 호명됐다. 디즈니의 ‘주토피아 2’, 픽사 스튜디오의 ‘엘리오’ 등 쟁쟁한 후보들을 제치며 그 진가를 인정받았다.
무대에 오른 매기 강 감독은 “‘저와 닮은 분들’이 주인공인 이런 영화가 나오기까지 너무 오랜 시간이 걸려 미안하다. 다음 세대는 기다리지 않아도 될 것”이라며 “이 상을 한국과 전 세계 한국인에게 바친다”고 울먹이는 목소리로 수상 소감을 밝혔다.
지난해 6월 공개된 ‘케데헌’은 글로벌 누적 시청 5억회를 넘기며 시리즈 ‘오징어 게임’을 제치고 역대 넷플릭스 콘텐츠 가운데 최고 흥행을 기록했다.
‘케데헌’은 지난 1월 골든글로브 시상식에서도 애니메이션상과 주제가상을 받았다. 지난달 그래미 시상식에서는 K팝 장르 최초로 ‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어’(시각매체용 최우수 노래) 부문을 수상했다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
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