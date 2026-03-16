[속보] 원·달러 환율 1500원 넘어 출발
16일 개장한 외환시장에서 원·달러 환율이 1500원을 넘어 출발했다.
이날 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 전 거래일 주간 거래 종가(오후 3시30분 기준)보다 7.3원 오른 1501.0원으로 출발했다.
환율이 주간거래에서 장중 1500원을 넘은 것은 금융위기 당시인 2009년 3월 12일(장중 고가 1500원) 이후 처음이다.
환율은 이후 상승폭을 좁혀서 오전 9시 20분 현재 1493.6원이다.
코스피가 유가 상승에도 16일 장 초반 강세를 나타내고 있다.
이날 오전 9시 20분 현재 코스피는 전장보다 49.01포인트(0.89%) 오른 5536.26에 거래되고 있다.
지수는 전장 대비 23.58포인트(0.43%) 오른 5510.82로 출발해 오름폭을 키워가는 중이다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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