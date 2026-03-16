트럼프 “동맹이 반응 안 하면 나쁜 미래”…호르무즈 해협 작전 동참 압박

도널드 트럼프 미국 대통령이 13일(현지시간) 플로리다주 팜비치 국제공항에서 대통령전용기에서 내리는 모습. 연합뉴스

이날 미국의 호르무즈 연합 호위 계획을 보도하며 “이런 작전이 적대 행위가 끝나기 전에 시작될지 아니면 이후에 시작될지는 아직 논의 중인 것으로 전해졌다”고 전했다. 이란과의 군사 충돌이 끝나기 전에 호위 작전을 시작할지 아니면 끝난 뒤에 시작할지 아직 논의 중이라는 의미로 해석된다.