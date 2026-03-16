음주 차량 고속도로 정차…호남고속도로 연쇄 추돌로 1명 숨져
음주 상태로 고속도로에 정차해 있던 차량을 뒤따르던 화물차들이 잇따라 들이받으면서 1t 화물차 운전자 1명이 숨졌다.
16일 전북경찰청 등에 따르면 이날 오전 0시58분쯤 완주군 봉동읍 호남고속도로 순천 방향 익산나들목 인근에서 SUV와 7t 화물차, 1t 화물차 등 차량 3대가 잇따라 부딪혔다.
이 사고로 1t 화물차 운전자 A씨(60대)가 크게 다쳐 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다.
경찰 조사에서 도로 4차로에 정차해 있던 SUV를 뒤따르던 화물차들이 차례로 들이받으면서 사고가 난 것으로 파악됐다.
SUV 운전자 B씨(40대)는 당시 혈중알코올농도 면허취소 수치의 음주 상태였던 것으로 확인됐다.
경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
완주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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