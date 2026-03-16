최근 손가락이 6개로 보이는 영상이 SNS에 오르내리며 사망설이 나돌았던 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 15일(현지시간) 카페를 방문한 영상을 소셜미디어에 올리며 건재함을 보였다. 그는 영상이 인공지능(AI)으로 만든 것이 아니라는 것을 보여주려는 듯 양손 손가락을 펼쳐 보이기도 했다.
네타냐후 총리는 이날 자신의 텔레그램 계정에 예루살렘 교외 한 카페에서 커피를 마시는 영상을 올렸다고 로이터와 AP 통신은 전했다.
영상에는 네타냐후 총리의 보좌관이 사망설에 관해 묻자 그가 히브리어로 “나는 커피가 좋아 죽지. 그거 알아? 나는 우리 국민이 좋아 죽어”라고 답하며 커피를 마시는 모습이 담겼다.
로이터는 네타냐후 총리가 이날 해당 카페를 방문한 것을 카페에서 올린 여러 포스팅에서도 확인할 수 있다고 전했다.
‘네타냐후 사망설’은 지난 13일 공개된 네타냐후 총리의 영상 연설에 대해 “오른손에 손가락이 6개 보이는 것을 보니 AI로 생성한 영상”이라는 미확인 소문이 돌면서 퍼졌다.
다만 전문가들은 영상 촬영과 조명 각도 등으로 순간적으로 손가락이 비정상적으로 보일 수 있다며 그의 사망설에 신빙성을 크게 부여하지 않았다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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‘자 봐, 손가락 5개지?’… SNS 사망설 반박한 네타냐후
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