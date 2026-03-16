‘자 봐, 손가락 5개지?’… SNS 사망설 반박한 네타냐후

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 15일(현지시간) 카페를 방문한 영상을 소셜미디어에 올리며 건재함을 보였다. 그는 영상이

양손 손가락을 펼쳐 보이기도 했다.

손가락을 펴보이는 네타냐후 총리. 텔레그램 캡처

네타냐후 총리의 손가락이 6개로 보이는 사진. sns 캡처