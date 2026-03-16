“美, 이번 주 호르무즈 호위 연합체 구성 발표 계획”…WSJ 보도
도널드 트럼프 미국 행정부가 이르면 이번 주 내에 호르무즈 해협을 통과하는 선박을 호위하기 위한 연합체 구성을 발표할 예정이라고 월스트리트저널(WSJ)이 15일(현지시간) 보도했다.
WSJ는 이날 이같이 보도하며 “이런 작전이 적대 행위가 끝나기 전에 시작될지 아니면 이후에 시작될지에 대해서는 아직 논의 중인 것으로 전해졌다”고 전했다. 이란과의 군사 충돌이 끝나기 전에 호위 작전을 시작할지 아니면 끝난 뒤에 시작할지 아직 논의 중이라는 의미로 해석된다.
WSJ는 전황에 따라 발표 내용이 변경될 수도 있다고 전했다. 백악관은 이 같은 보도에 대해 논평을 거부했다.
크리스 라이트 미국 에너지 장관은 이날 ABC방송에 나와 트럼프의 호르무즈 해협 군함 파견 요청과 관련해 “세계 여러 나라가 참여하는 광범위한 연합이 해협을 다시 열고자 협력하는 것은 상당히 논리적인 일”이라고 말했다.
라이트 장관은 “전 세계 모든 국가는 호르무즈 해협을 통과하는 (에너지) 상품에 의존하고 있다. 그 목록의 가장 위에는 중국이 있고, 일본, 한국, 그리고 아시아 모든 국가가 있다”며 이같이 설명했다.
전날 트럼프는 한국과 중국 일본 영국 프랑스를 향해 호르무즈 해협에 군함 파견을 요청한 바 있다. 트럼프는 전날 트루스소셜에 “여러 국가, 특히 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 시도로 영향을 받는 국가들은 미국과 함께, 해협을 개방되고 안전하게 유지하기 위해 군함을 보낼 것”이라며 “바라건대 지도부가 완전히 제거된 국가(이란)에 의해 호르무즈 해협이 더는 위협받지 않도록 하기 위해 이 인위적인 제약의 영향을 받는 중국 프랑스 일본 한국 영국 그리고 다른 국가들도 이곳으로 함정을 보낼 것”이라고 적었다.
한국 등 각국은 트럼프의 요청에 대해 확답하지 않은 상태다. 청와대는 전날 “한·미 간 긴밀하게 소통하고 신중히 검토해 판단해나갈 것”이라고 밝혔다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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