‘수개월간 노렸다’… 진천 단독주택 3인조 강도 쇠고랑

충북 진천의 한 가정집에 침입해 대낮 강도행각을 벌인 50대 A씨 등 3명이 15일 청주지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 뉴시스

청주지법은 15일 특수강도 혐의를 받는 50대 A씨 등 3명에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 “도주 우려가 있다”며 구속영장을 발부했다.