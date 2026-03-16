이란 외무 “미국과 휴전이나 협상 없다… 장기전 각오”

아바스 아라그치 외무장관이 15일(현지시간) 밝혔다.

CBS 시사 프로그램 ‘페이스 더 네이션’과 화상 인터뷰 중인 아라그치 이란 외무장관. CBS 방송화면 캡처

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과 협상에 나서지 않겠다고 언급한 것에 반박하면서 “

이란 외무장관 아바스 아라그치(가운데)가 지난 13일(현지시간) 수도 테헤란에서 열린 전통적인 쿠드스 데이 집회에 참석하고 있다. UPI연합

“대화를 하던 중 공격을 받았는데 다시 협상으로 돌아가면 무엇이 달라지겠느냐”고 반문했다.