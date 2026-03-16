美 에너지장관 “한국 등 호르무즈 파견은 논리적…중국과 대화 계속”

5개국은 “해협을 통한 에너지 상품 의존하고 있다”

크리스 라이트 미국 에너지 장관이 뉴욕 외신센터에서 기자회견을 열고 있는 모습. 미 국무부 제공

라이트 장관은 NBC방송 인터뷰에서

일부 국가가 호르무즈 해협 개방에 도움을 주겠다고 약속했냐

는 질문에 “대통령 발표보다 앞서 말하지 않겠다”며 즉답을 피했다. 그러면서 “그 국가 중 일부와 대화를 했기에 그것이(트럼프 대통령의 발언) 사실임을 알고 있다”고도 했다.

라이트 장관은 ‘미국이 호르무즈 해협 개방을 위해 중국과 정보 공유를 할 수 있냐’는 질문엔 “호르무즈 해협을 여는 것은 미국보다 중국에 더 중요하다”며 “중국과 긴장은 존재하지만, 우린 생산적인 대화를 계속할 것이며 중국이 호르무즈 해협을 다시 여는 데 있어 건설적 파트너가 되리라 기대한다”고 답했다.