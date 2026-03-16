美 에너지장관 “한국 등 호르무즈 파견은 논리적…중국과 대화 계속”
5개국은 “해협을 통한 에너지 상품 의존하고 있다”
크리스 라이트 미국 에너지부 장관은 한국을 포함한 5개국에 호르무즈 해협 군함 파견을 촉구한 것이 ‘논리적인 일’이라고 강조했다. 이들 국가가 해협을 통과하는 에너지 상품에 절대적으로 의존하고 있다는 이유에서다. 이는 트럼프 대통령의 파견 요구에 실무적 타당성을 부여한 발언으로 풀이된다.
라이트 장관은 15일(현지시간) ABC방송과 인터뷰에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국을 비롯해 5개국을 향해 호르무즈 해협으로 군함을 파견해달라고 촉구한 것과 관련해 이 같이 주장했다. 그는 또 “세계 여러 나라가 참여한 광범위한 연합이 해협을 다시 열고자 협력해야 한다”고 강조했다.
트럼프 대통령은 전날 트루스소셜을 통해 “바라건대(Hopefully), (호르무즈 해협 봉쇄의) 영향을 받는 중국, 프랑스, 일본, 한국, 영국, 그리고 다른 국가들이 이곳으로 함정을 보낼 것”이라고 밝혔다.
그는 그 이유에 대해 “전 세계 모든 국가는 호르무즈 해협을 통과하는 에너지 상품에 의존하고 있으며 그 목록의 가장 위에는 중국이 있고, 일본과 한국, 그리고 아시아 모든 국가가 있다”고 설명했다. 한국을 포함해 해당 해협을 통해 에너지를 수입하는 국가들이 상선 호위 작전에 참여하는 동시에 이란의 군사 능력 무력화를 위해 연합해야 한다는 주장으로 해석된다.
유가 상승 흐름에 대해 라이트 장관은 “이 충돌이 앞으로 몇 주 안에 분명히 끝날 것이라고 생각한다”면서 “그 이후에는 공급이 다시 회복되고 가격도 하락할 것”이라고 낙관했다.
앞서 라이트 장관은 NBC방송 인터뷰에서 ‘일부 국가가 호르무즈 해협 개방에 도움을 주겠다고 약속했냐’는 질문에 “대통령 발표보다 앞서 말하지 않겠다”며 즉답을 피했다. 그러면서 “그 국가 중 일부와 대화를 했기에 그것이(트럼프 대통령의 발언) 사실임을 알고 있다”고도 했다.
라이트 장관은 ‘미국이 호르무즈 해협 개방을 위해 중국과 정보 공유를 할 수 있냐’는 질문엔 “호르무즈 해협을 여는 것은 미국보다 중국에 더 중요하다”며 “중국과 긴장은 존재하지만, 우린 생산적인 대화를 계속할 것이며 중국이 호르무즈 해협을 다시 여는 데 있어 건설적 파트너가 되리라 기대한다”고 답했다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
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