패럴림픽 김윤지, 한국 역대 최다 메달 ‘금2·은3’ 달성

김윤지가 15일(현지시간) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계패럴림픽 크로스컨트리 스키 여자 20㎞ 인터벌 스타트 좌식에서 우승을 차지하고 기뻐하고 있다. 대한장애인체육회 제공

2006 토리노 동계올림픽에서

쇼트트랙 안현수(이후 ‘빅토르 안’으로 개명)가 4개(금3·동1)의 메달을 따낸 게 종전 최다 메달 기록이었다.

패럴림픽에선 1998년 서울 대회 휠체어육상 강성국(금2·은2)과 2008년 베이징 대회 홍석만(금1·동3)이 있었다.

앞선 기록들에 단체전 메달이 포함된 것과 달리 김윤지는 모든

메

달

을

혼자 힘으로

일궈냈다.

초반부터 안정적인 페이스로 선두를 달렸다. 레이스 중반 마스터스에게 잠시 역전을 허용했지만 침착하게 페이스를 끌어올려 다시 리드를 되찾았다. 후반에는 격차를 더 벌리며 여유롭게

김윤지의 금메달로 한국은 이번 대회에서 금2·은4·동1로 역대 동계패럴림픽 최고 성적을 거뒀다. 종전 최고 성적은 2018년 평창 대회의 금1개

·동2개였다.