소득 낮을수록 스트레스 ↑…스트레스 최고는 40대

26.5%, 30.6%인 것으로 집계됐다.

연령대별로 보면 40대의 스트레스 인지율이 35.1%로 가장 높았으며 30대 34.7%, 20대 30.3% 순이었다.

9년 전인 2015년 통계에서

30대(38.7%)가 가장 높게 나타났고, 20대(36.9%)와 40대(28.9%)가 그다음이었다는 것을 감안하면

40대의 수치 상승이 눈에 띈다고 할 수 있다.