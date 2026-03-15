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소득 낮을수록 스트레스 ↑…스트레스 최고는 40대

입력:2026-03-15 17:37
수정:2026-03-15 17:48
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소득 수준이 낮을수록 스트레스를 많이 받는다는 조사 결과가 나왔다. 연령대별로 보면 40대의 스트레스 인지율이 가장 높은 것으로 나타났다.

15일 질병관리청 국민건강통계에 따르면 2024년 기준 스트레스 인지율은 소득 수준이 ‘상(上)’인 경우엔 24.0%, ‘중(中)’이거나 ‘하(下)’인 경우엔 각각 26.5%, 30.6%인 것으로 집계됐다.

연령대별로 보면 40대의 스트레스 인지율이 35.1%로 가장 높았으며 30대 34.7%, 20대 30.3% 순이었다. 9년 전인 2015년 통계에서 30대(38.7%)가 가장 높게 나타났고, 20대(36.9%)와 40대(28.9%)가 그다음이었다는 것을 감안하면 40대의 수치 상승이 눈에 띈다고 할 수 있다.

성별에 따른 결과를 비교하면 여성 28.6%, 남성 23.3%로 여성이 남성보다 조금 더 높았다. 단 여성은 30대가 41.5%로 가장 높았으며 20대는 38.8%, 40대는 33.8%였다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

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