소득 낮을수록 스트레스 ↑…스트레스 최고는 40대
소득 수준이 낮을수록 스트레스를 많이 받는다는 조사 결과가 나왔다. 연령대별로 보면 40대의 스트레스 인지율이 가장 높은 것으로 나타났다.
15일 질병관리청 국민건강통계에 따르면 2024년 기준 스트레스 인지율은 소득 수준이 ‘상(上)’인 경우엔 24.0%, ‘중(中)’이거나 ‘하(下)’인 경우엔 각각 26.5%, 30.6%인 것으로 집계됐다.
연령대별로 보면 40대의 스트레스 인지율이 35.1%로 가장 높았으며 30대 34.7%, 20대 30.3% 순이었다. 9년 전인 2015년 통계에서 30대(38.7%)가 가장 높게 나타났고, 20대(36.9%)와 40대(28.9%)가 그다음이었다는 것을 감안하면 40대의 수치 상승이 눈에 띈다고 할 수 있다.
성별에 따른 결과를 비교하면 여성 28.6%, 남성 23.3%로 여성이 남성보다 조금 더 높았다. 단 여성은 30대가 41.5%로 가장 높았으며 20대는 38.8%, 40대는 33.8%였다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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