‘투어 4년차’ 임진영, 91번째 대회만에 생애 첫승…“내 객관화를 통한 부족한 부문 보완 덕에 우승”
신설대회 리쥬란 챔피언십 원년 챔프 등극
마지막날 7타 줄여 10승 도전 이예원 제쳐
공동 6위 웡타위랍 태국 선수 중 최고 성적
임진영이 투어 데뷔 5년, 91번째 대회 출전만에 감격의 생애 첫 승을 거뒀다.
임진영은 15일 태국 촌부리 아마타스프링CC(파72)에서 열린 2026시즌 개막전 리쥬란 챔피언십(총상금 12억 원) 마지막날 4라운드에서 보기없이 버디만 7개를 쓸어 담은 퍼펙트 샷감으로 7언더파 65타를 쳤다.
최종합계 15언더파 273타를 기록한 임진영은 이예원의 추격을 1타 차 2위(최종합계 14언더파 274타)로 뿌리치고 우승 트로피를 들어 올렸다. 우승 상금은 2억1600만 원.
2022년에 정규 투어에 데뷔한 임진영은 2023년에 시드를 잃고 2024년에 정규 투어에 복귀했다. 작년에 상금 순위 41위로 개인 통산 최고 시즌을 보냈다. 2025 덕신EPC 챔피언십에서 거둔 단독 2위가 생애 최고 성적이다.
선두에 4타 뒤진 공동 7위로 최종 라운드에 들어간 임진영은 1번(파4), 2번 홀(파5) 연속 버디에 이어 5번(파3), 7번(파5), 9번 홀(파4)에서 징검다리 버디를 잡아 전반에만 5타를 줄여 단독 선두로 반환점을 돌았다.
챔피언조에서 경기를 펼친 이예원이 10번 홀(파4)에서 버디를 잡아 공동 선두를 내주었다. 15번 홀(파5)에서 1m 가량의 버디 퍼트를 성공시켜 다시 단독 선두가 됐으나 이예원이 같은 홀에서 버디를 잡아 동타를 허용했다.
그리고 대회 최대 승부처인 17번(파3) 아일랜드 홀에서 희비가 엇갈렸다. 임진영은 3.5m 가량의 천금 같은 버디 퍼트를 성공시켜 1타 차 단독 선두로 치고 나갔다. 반면에 추격자가 된 이예원은 3.9m 버디 퍼트가 홀을 외면하면서 기회를 살리지 못했다.
18번 홀(파4)에서 임진영은 1m 남짓 파퍼트를 침착하게 성공시켜 클럽 하우스 챔피언으로 먼저 경기를 마쳤다. 그리고 이예원이 마지막 홀에서 파로 마무리하면서 4타차 대역전 드라마를 완성했다.
임진영은 “이 자리에 서있다는 게 믿기지 않고 꿈만 같다”며 “동계 전훈서 샷이나 쇼트 게임과 퀄리티를 높이려고 연습했다. 또 개인적으로 내 객관화를 하면서 부족한 부분 찾아내고 채우려 노력했다. 좋은 결과가 첫 대회부터 나와서 만족한다”고 소감을 밝혔다.
이어 “올 시즌 목표 2승이었다. 첫 승 해냈으니까 이번 대회 우승을 잘 생각하면서 남은 대회들도 잘 해보겠다”고 각오를 다졌다.
유독 시즌 초반에 강한 경기 스타일을 앞세워 통산 10승에 도전했던 이예원은 3타를 줄이는데 그쳐 1타 차 분루를 삼켰다. 이예원은 통산 9승 중 7승을 상반기에 거뒀다.
작년 상금왕 홍정민은 이날 7언더파 65타를 몰아쳐 공동 3위(최종합계 12언더파 276타)로 대회를 마쳤다. 김시현과 전예성이 홍정민과 어깨를 나란히 했다.
총 27명이 출전한 태국 선수 중에서는 미국여자프로골프(LPGA)투어 경력의 나타크리타 웡타위랍이 지한솔과 함께 공동 6위로 최고 성적을 냈다. 웡타위랍은 남자 선수에 버금가는 가공할만한 장타로 팬들의 관심을 받았다.
박보겸과 이승연이 공동 8위(최종합계 9언더파 279타), 오는 10월에 프로 전향을 계획하고 있는 아마추어 국가대표 오수민과 이다연, 김우정 등이 공동 10위(최종합계 8언더파 280타)로 개막전을 마쳤다.
KLPGA투어는 오는 4월 2일 경기도 여주시 더 시에나 벨루토 코스(파72)에서 국내 개막전으로 열리는 더 시에나 오픈(총상금 10억 원)을 부터 본격적인 시즌에 들어간다.
촌부리(태국)=정대균골프선임기자(golf5601@kmib.co.kr)
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사